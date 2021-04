Primarul din Baia Mare ramane fara o suma uriasa din avere. Curtea de Apel ii confisca aproape 2,7 milioane de lei

Hotararea a fost pronuntata dupa o sesizare a Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj-Napoca.Cererea a fost inaintata instantei in ianuarie 2020. Primarul din Baia Mare poate contesta hotararea cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Admite sesizarea formulata de CCA de pe langa Curtea de Apel Cluj prin Ordonanta nr. 2/2019, privind pe petenta ANI in contradictoriu cu intimatii CC si SR prin MFP. Constata ca dobandirea sumei de 2.685.708,318 lei nu are caracter justificat si dispune obligarea intimatului CC (Chereches Catalin - n.r.) la plata acestei sume in favoarea SR, prin MFP, in termen de 60 de zile de la ramanerea definitiva a sentintei. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare , calea de atac urmand a fi depusa la Curtea de Apel Cluj, Sectia a III-a de contencios administrativ si fiscal. Pronuntata in data de 09.04.2021, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei", se precizeaza in minuta deciziei instantei. Sesizarea Comisiei de control a averilor s-a facut de catre Agentia Nationala de Integritate.In iulie 2019, ANI a constatat existenta unei diferente nejustificate in valoare de peste 2,7 milioane de lei intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Catalin Chereches, primarul din Baia Mare, in perioada 26 iunie 2012 - 31 decembrie 2017.