Episcopia Maramuresului i-a inchinat o oda primarului Chereches. "Tanarului nostru primar, barbat adevarat, mare roman si bun crestin"

Mesajul parintelui Iustin

"Asa este CATALIN CHERECHES in mod natural, firesc si simplu, pentru ca s-a nascut intr-o familie nobila si pentru ca are o mama nobila, cu o misiune la fel de nobila, aceea de a vindeca si alina suferinta oamenilor", scrie parintele in incheierea mesajului sau.Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches a fost in centrul a mai multor scandaluri, in 2016 a fost retinut pentru 30 de zile dupa ce a fost prins in flagrant primind 30.000 de lei de la o persoana care dorea sa preia conducerea clubului de fotbal local, dar si in celebrul scandal privind constructia unui zid in jurul unei comunitati de romi din localitate."Mesajul Preasfintitului Parinte Episcop Iustin cu prilejul aniversarii zilei de nastere a Primarului Municipiului Baia Mare, Domnul Catalin CherechesAniversarea zilei de nastere este un moment de bucurie si de reflectie.Bucuria o traim cu intensitate pentru ca suntem si pentru ceea suntem: oameni intre oameni si oameni pentru oameni. Omenia si marinimia fac diferenta intre oameni.Acestea arata calitatea unui om si nobletea sau aristocratia lui. Astazi, in goana unei lumi care pare ca nu stie incotro merge, nimeni nu mai vorbeste despre calitatile ce trebuie sa le aiba un lider care este chemat sa slujeasca comunitatea.El trebuie sa fie nascut, nu facut. Nascut si crescut in mijlocul comunitatii unde in formarea si pregatirea lui pentru viata sa fi vazut plusurile si minusurile comunitatii respective. Cand viata si societatea il cheama sa o slujeasca, atunci el va sti sa o iubeasca si pretuiasca si-i va intoarce dragosta aratata prin jertfa si sacrificiu, prin daruire si lucrare in slujba ei, zidite pe dragostea care il leaga de loc, de oameni, de prieteni, de valori si traditii, de credinta si de Dumnezeul in care crede si pe care-L cinsteste comunitatea respectiva.Acestea toate le gasim la primarul nostru, Domnul Catalin Chereches.Ne cunoastem de o viata, atata cat am trait-o pana acum.Ii multumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dat si slujirea la care ne-a chemat. Ii multumim pentru ca ne-a adus impreuna si ne-a inspirat sa facem atat de multe lucruri pentru orasul nostru. Catedrala noastra - o ctitorie pentru vesnicia neamului si a credintei in Dumnezeu - este tezaurul sacru la care am lucrat impreuna si ca persoane, dar si ca institutii, din iubire fata de orasul nostru frumos, spre a-i darui un monument de arhitectura pe masura frumusetii lui, din pretuire si cinstire fata de baimareni, si nu in ultimul rand, din iubire fara de Dumnezeu si neamul nostru crestinesc, nobil si atat de cuminte, tolerant, frumos si curat la suflet si credinta si de o normalitate cuceritoare.Tinerii nostri atat indragostiti de valorile noastre sfinte si care arata o marturie unica a credintei in Dumnezeu, a vietii firesti traite in bucurie, ca dar de la Dumnezeu prin afirmarea, promovarea si apararea normalitatii, a credintei si a valorilor noastre sfinte, au avut in noi doi personal, doi prieteni, iar institutiile pe care le slujim, au aratat ca le pasa de ei.Evenimentul cel mai frumos si grandios in Ortodoxia Romaneasca - prima reuniune a tinerilor ortodocsi din Romania Crestina, s-a nascut in urma discutiilor dintre noi doi si apoi a devenit realitate prin organizarea primelor intalniri ale tinerilor - cea din 2013, regionala cu participarea a 1300 de tineri din mitropolia noastra si apoi cea nationala, cu participare internationala si cu aprobarea si binecuvantarea Sfantului Sinod al BOR - din 2014, cu participarea a 3500 de tineri. Cata bucurie, cata frumusete, cata tinerete, cat entuziasm si ce forta extraordinara au aratat tinerii nostri atunci si dupa aceea, pentru ca - povestea de dragoste intre Hristos si tinerii crestini din Romania - inceputa in Maramures, la Baia Mare, a continuat si continua. Ei au spus raspicat "Noi suntem Biserica!", a scris pe Facebook parintele Iustin.