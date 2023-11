Cum a plecat Cherecheș din România. Imagini cu taxiul care l-a scos in țară vineri dimineață VIDEO

Una dintre camerele de supraveghere montate în vama Petea a surprins mașina cu care edilul din Baia Mare a plecat din România. Acesta este oficial dat în urmărire internațională.

Imaginile au fost filmate de camerele de supraveghere de la frontieră vineri, 24 noiembrie, la ora 7.42. Șapte minute mai târziu, la ora 7.49, Cherecheș a părăsit România.

Sunt mai multe ipoteze luate în calcul de autorități, fie Italia, unde mama edilului are mai multe afaceri, fie Austria, unde acesta ar avea mai multe proprietăți, relații și rude, inclusiv vărul al cărui act de identitate l-a folosit pentru a părăsi țara, potrivit Digi24.

Foarte speriat și panicat. Așa a fost descris Cătălin Cherecheș de către taximetristul care l-a ajutat să fugă din Baia Mare. Primarul a urcat în grabă în mașină, având doar o borsetă. A scris pe parbriz Satu Mare și i-a făcut semn să plece. Șoferul cu care a plecat din Baia Mare, care îl cunoaște pe primar de 4-5 ani, a mai spus că edilul era foarte speriat și panicat.

Șoferul care l-a transportat pe Cătălin Cherecheș din Baia Mare, până la Satu Mare, de unde a fugit din țară prin Vama Petea, a declarat că totul a fost o acțiune „spontană”. Bărbatul a spus că primarul Cherecheș a apărut în fugă, s-a urcat în mașină și i-a spus să plece.

”Eu nu l-am dus cu taxiul, l-am dus cu altă mașină. Nu a fost programat absolut nimic, ca să merg încolo. A fost totul spontan. S-a întâmplat exact... Eu nu am știut ce se întâmplă și așa mai departe.

Eu nu am știut unde merge omul sau că vrea să plece sau ce vrea să facă. Eu nu veau să dau declarații pentru că o să fie o sută de mii de minciuni și nu vreau ca lumea să mă arate pe mine cu degetul pe stradă.

Vreau să fiu neutru în toată faza asta. Am dat declarații la Poliție, tot ce am avut de dat, și asta este! Nu l-am luat de acasă. L-am luat din altă parte. Am explicat la Poliție exact traseul și tot ce s-a întâmplat”, a declarat pentru Antena 3 CNN, șoferul care l-a dus la Satu Mare pe Cătălin Cherecheș.

Șoferul a completat că l-a lăsat pe primar într-o stație de taxiuri.