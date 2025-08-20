Campionul Cătălin Chirilă a început lupta pentru aur la Mondiale. Cum s-a descurcat

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 20 August 2025, ora 16:00
164 citiri
Campionul Cătălin Chirilă a început lupta pentru aur la Mondiale. Cum s-a descurcat
Cătălin Chirilă FOTO Facebook Steaua

Sportivul român Cătălin Chirilă s-a calificat, miercuri, în semifinalele probelor de canoe simplu pe 500 și 1.000 de metri, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Milano.

La 500 de metri, probă în care are un titlu mondial în 2023 (la Duisburg), Chirilă a ocupat locul al doilea în a patra serie, cu timpul de 1 min 56 sec 27/100, devansat de rusul Zahar Petrov, 1 min 55 sec 58/100.

Chirilă va evolua în a doua semifinală, joi, de la ora 14:36 (ora României).

La 1.000 de metri, în care a fost campion mondial în 2022, la Dartmouth (Canada), Cătălin Chirilă a ocupat locul al treilea în seria a treia, cu timpul de 3 min 56 sec 58/100. Seria a fost câștigată de germanul David Bauschke (3:52.31), care s-a calificat direct în finală, iar pe locul secund s-a clasat polonezul Wiktor Glazunow (3:53.56).

Chirilă va lua startul în prima semifinală, programată vineri (10:56).

Tot miercuri, la kaiac simplu feminin 1.000 metri, Bianca Istrătescu s-a clasat pe 8 (penultima) în prima serie (4:18.98).

România participă cu opt sportivi la Mondialele de kaiac-canoe de la Milano, la canoe simplu masculin pe 500 și 1.000 de metri (Cătălin Chirilă), la canoe dublu masculin 500 de metri (Ilie Sprîncean, Oleg Nuță), canoe-4 masculin pe 500 de metri (Georgel Bărăgău, Ioan Mihai Rotundu, Andrei Roșioru, Braulio Flores-Mateescu) și kaiac simplu feminin 1.000 de metri (Bianca Istrătescu).

#catalin chirila, #canoe, #Campionatul Mondial, #aur, #campion , #stiri din sport
