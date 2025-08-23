Cătălin Chirilă a pierdut dramatic o medalie la Mondiale. Cât de aproape a fost de podium

Cătălin Chirilă a pierdut dramatic o medalie la Mondiale. Cât de aproape a fost de podium
Sportivul român Cătălin Chirilă s-a clasat doar pe locul al patrulea în proba de canoe simplu 1.000 de metri, sâmbătă, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Milano (Italia).

Chirilă, care a fost al treilea trei sferturi din cursă, a fost înregistrat cu timpul de 3 min 49 sec 56/100. Cehul Martin Fuksa a cucerit aurul cu timpul de 3 min 46 sec 09/100, argintul a revenit grecului Stefanos Dimopoulos în 3 min 47 sec 92/100, iar bronzul a fost obținut de maghiarul Balazs Adolf, în 3 min 49 sec 40/100. Așadar, Chirilă a fost la doar 16 sutimi de o medalie.

Chirilă a câștigat Finala B la canoe simplu pe 500 de metri.

Chirilă are două titluri mondiale, în 2022 la 1.000 de metri (Dartmouth) și în 2023 la 500 de metri (Duisburg).

România participă cu opt sportivi la Mondialele de kaiac-canoe de la Milano, la canoe simplu masculin pe 500 și 1.000 de metri (Cătălin Chirilă), la canoe dublu masculin 500 de metri (Ilie Sprîncean, Oleg Nuță), canoe-4 masculin pe 500 de metri (Georgel Bărăgău, Ioan Mihai Rotundu, Andrei Roșioru, Braulio Flores-Mateescu) și kaiac simplu feminin 1.000 de metri (Bianca Istrătescu).

