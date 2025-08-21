Rezultat neașteptat pentru campionul român Cătălin Chirilă

Sportivul român Cătălin Chirilă a ratat, joi, calificarea în finala probei de canoe simplu la 500 m, din cadrul Campionatelor Mondiale de kaiac-canoe de la Milano (Italia).

Chirilă, medaliat cu bronz în proba de 500 m a Europenelor din acest an, s-a clasat pe locul patru în semifinala a doua (1 min 50 sec 21/100), din care doar primii trei au acces în finală. Sportivul român a fost întrecut de ungurul Daniel Fejes (1 min 48 sec 42/100), italianul Mattia Alfonsi (1 min 49 sec 55/100) și de belarusul Gleb Cebotarov (1 min 49 sec 67/100).

Finala B în proba de C1 - 500 m este prevăzută vineri, de la ora 15:25.

Vineri, Chirilă va trage și în semifinalele probei de canoe simplu pe 1.000 m, unde deține titlul european.

Tot joi, echipajul de canoe dublu, compus din Ilie Sprîncean și Oleg Nuță, s-a calificat în semifinalele probei de 500 m, după ce s-a clasat pe locul 3 în seria a doua cu timpul de 1 min 41 sec 16/100. Echipajul de sportivi neutri din Rusia s-a calificat direct în finală cu timpul de 1 min 38 sec 26/100. Echipajele de pe locurile 2-7 vor trage în semifinalele de vineri.

România participă cu opt sportivi la Mondialele de kaiac-canoe de la Milano, la canoe simplu masculin pe 500 și 1.000 de metri (Cătălin Chirilă), la canoe dublu masculin 500 de metri (Ilie Sprîncean, Oleg Nuță), canoe-4 masculin pe 500 de metri (Georgel Bărăgău, Ioan Mihai Rotundu, Andrei Roșioru, Braulio Flores-Mateescu) și kaiac simplu feminin 1.000 de metri (Bianca Istrătescu).

Ads