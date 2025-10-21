Părinții lui Cîrjan au izbucnit în plâns după meciul dintre Dinamo și Rapid: "Vouă vi se pare normal?"

Cătălin Cîrjan s-a transferat de la Rapid la Dinamo și a devenit căpitanul echipei din Ștefan cel Mare.

Evoluția lui Cîrjan din meciul Dinamo - Rapid, scor 0-2, nu a fost pe placul suporterilor dinamoviști.

Lui Cîrjan i s-a reproșat faza de la golul doi al rapidiștilor, când a pierdut o minge la mijlocul terenului, dar și un luft din repriza a doua.

Comentariile ostile ale suporterilor câinilor i-au afectat pe părinții tânărului jucător. Aceștia au plâns când au văzut aceste mesaje.

Ștefan Știucă, fost participant la Vocea României, crainicul clubului Dinamo, a dezvăluit că a plecat de la stadion cu părinții lui Cîrjan, iar aceștia nu și-au putut stăpâni emoțiile:

„În cazul lui vorbesc cifrele, cât aleargă pe meci. Hai să vă spun un secret: pe mine m-au dus părinții lui acasă aseară (n.r. - duminică), da? Eu sunt prieten cu ei, ne mai vedem în familie, vorbim.

Băi, părinții lui au lăcrimat amândoi citind comentariile. Dacă vouă vi se pare normal, nu Cîrjan, căpitanul echipei, care vine de la 5 ani cu frate-su și taică-su în peluză, în general un jucător al echipei pe care noi afirmăm că o iubim, să-i facem pe maică-sa și taică-su să plângă după meci?

Când ăsta știe numai sport și dă totul? Pe mine mă depășește noțiunea de suporterat, înseamnă... e mult. Să spun o chestie: foarte bizar cum a devenit Cîrjan o țintă predilectă.

Am văzut niște postări, am citit niște comentarii, prefer să cred că sunt conturi fake (n.r. - false), oameni care au poate o frustrare personală legată de jucătorul nostru, altă explicație mi-e foarte greu să găsesc. Noi ne comportăm ca și cum echipa a arătat nasol”, a spus crainicul lui Dinamo, la emisiunea „Totul pentru Dinamo”.

Ads