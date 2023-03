Fotbalistul român de la Arsenal care a refuzat convocarea la națională: ”Schimbările nu erau făcute de antrenor, ci de domnul Stoichiță”

Tânărul fotblaist român Cătălin Cîrjan (20 de ani), aflat în lotul echipei engleze Arsenal, a oferit un interviu incendiar pentru Playsport.ro, în care a vorbit despre scandalul iscat de refuzul său de a evolua la naționala U20, după ce inițial fusese convocat la U21.

De asemenea, pe lângă explicațiile detaliate oferite în acest caz, Cîrjan l-a acuzat pe directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță.

„Pe domnul Stoichiță îl știu de la 14 ani, de la prima acțiune pe care am avut-o la Piatra Neamț, când s-a format lotul U15. Eram un copil, dar jucam și marcam în Liga a 3-a. De la 10 ani jucam la seniori. Eram lăudat zilnic de antrenorii naționalei, dar în ziua primului meci cu Moldova mi s-a spus că nu am fizic și că sunt rezervă.

La 1-0 pentru Moldova am fost băgat în teren în ultimele 10 minute și am marcat. După meciul al doilea, domnul Stoichiță servea masa cu părinții a doi jucători care fuseseră titulari în ambele jocuri. A și plecat cu ei în mașină spre București.

Apoi, la 16 ani, la o acțiune cu o dublă împotriva Italiei, am fost printre puținele rezerve neutilizate în primul joc. Mă antrenasem foarte bine, după ce tocmai revenisem de la un stagiu cu Arsenal. Țin minte că cei de acolo mă lăudaseră și le spuseseră tatălui și agentului meu că sunt top class.

În cel de-al doilea meci cu Italia am fost titular. La încălzire, singurul nume care se auzea era Cîrjan. Cum am fost certat de domnul Mogoșanu, care era selecționer, nu am fost certat de nimeni niciodată.

Tot felul de motive inventate, că nu stau bine, că nu trebuia să pasez într-o parte, ci în alta. Repet, asta era la încălzire. Am înțeles acum că tot circul ăla era făcut cu dedicație, nu mai sunt un copil. Voiau sa-mi ia increderea și să mă facă să nu fiu concentrat.

Am fost schimbat în repriza a doua, aproape că n-am atins mingea pentru că se juca numai lung la cererea antrenorilor. Schimbările nu erau făcute de antrenor, ci de domnul Stoichiță”, a spus Cîrjan pentru sursa citată.