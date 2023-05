Rapid negociază cu un fotbalist de la Arsenal! Mutu a confirmat tratativele

Adrian Mutu a confirmat faptul că Rapid negociază aducerea fotbalistului român de la Arsenal

Cătălin Cîrjan, în vârstă de 20 de ani, joacă la echipa lui Arsenal Under 21 și tocmai și-a prelungit contractul cu tunarii până în 2024.

Dar Adrian Mutu a confirmat faptul că Rapid este în tratative cu echipa londoneză pentru fotbalistul român: "Clubul e în discuții cu Arsenal și cu jucătorul, o să vedem".

Mutu a negat însă discuțiile pentru atacantul italian Mario Balotelli.

Tehnicianul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat vineri seară, după meciul cu Sepsi, scor 0-0, că remiza este echitabilă, el precizând că jucătorii săi au reuşit să treacă peste blocajul mental de după înfrângerea dură (2-7) din partida cu Farul Constanța.

“În prima repriză am câştigat un punct, iar în a doua repriză am pierdut două. În prima repriză jucătorii erau timoraţi. Îa a doua am dominat toată repriza. Până la urmă cred că este un rezultat echitabil. Echipa a încercat în repriza a doua până în ultimul minut să câştigăm acest meci. Nu am ce să le reproşez. Echipa a reuşit să treacă peste acel blocaj mental”, a spus Mutu.