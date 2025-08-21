Vedeta lui Dinamo, ademenită cu un salariu uriaș: ”Nu de la FCSB. Momentan e aici”

Autor: Teodor Serban
Joi, 21 August 2025, ora 11:37
234 citiri
Vedeta lui Dinamo, ademenită cu un salariu uriaș: ”Nu de la FCSB. Momentan e aici”
Cătălin Cîrjan FOTO Facebook Superliga

Cătălin Cîrjan, vedeta echipei Dinamo, a primit o ofertă uriașă de la un club din străinătate, dar jucătorul a refuzat deocamdată propunerea.

Astfel, Cătălin Cîrjan a rămas la Dinamo, unde este căpitanul echipei, deși a fost ademenit cu un salariu de 40.000 de euro lunar.

Dezvăluirea a fost făcută de Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo.

”Cătălin a primit oferta asta, de 40.000 de euro. Nu de la FCSB. Momentan e aici (n.r. la Dinamo)”, a spus Andrei Nicolescu, la Fotbal Club, la DigiSport.

Echipa interesată de Cîrjan n-a fost precizată, dar în această vară au apărut informații despre un interes al austriecilor de la Sturm Graz.

Cătălin Cîrjan, care are o cotă de piață de 1,8 miliooane de euro, a jucat 6 meciuri în acest sezon la Dinamo, reușind un gol și două pase decisive.

Gigi Becali a dat un ordin după meciul cu Rapid: ”Aici e fotbal, tată, nu construcții. Niciodată nu mai bate”
Gigi Becali a dat un ordin după meciul cu Rapid: ”Aici e fotbal, tată, nu construcții. Niciodată nu mai bate”
FC Rapid București și FCSB au încheiat la egalitate, 2-2 (0-1), duminică seara, pe Arena Națională, în etapa a șasea a Superligii de fotbal. FCSB a marcat prin Mihai Lixandru (7), Daniel...
Singurul post TV care transmite gratis meciul Aberdeen - FCSB din Europa League
Singurul post TV care transmite gratis meciul Aberdeen - FCSB din Europa League
Meciul Aberdeen - FCSB, programat la 21 august, în manșa tur din play-off-ul Ligii Europa, va putea fi urmărit la TV în România doar contra cost. Partida va fi transmisă pe platforma VOYO,...
#Catalin Cirjan, #Dinamo, #vedeta, #salariu, #FCSB , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Scandalul din mall a fost filmat: momentul in care celebrul fotbalist vrea sa-i dea un cap in gura unui agent de paza
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
A spus totul! Emma Raducanu a vazut ce a postat Alcaraz si i-a dat o replica de trei cuvinte, in limba spaniola

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vedeta lui Dinamo, ademenită cu un salariu uriaș: ”Nu de la FCSB. Momentan e aici”
  2. Dan Petrescu, despre Louis Munteanu: „A pierdut tot"
  3. Singurul post TV care transmite gratis meciul Aberdeen - FCSB din Europa League
  4. Sorana Cîrstea și-a aflat adversara din sferturi, înainte de US Open
  5. S-a câștigat cecul de un milion de dolari la US Open: cum s-a încheiat finala mult așteptată
  6. Jucătoarea de tenis de top care a șocat lumea sportului: învârte bărbații pe degete și cere 1.000 de dolari în avans
  7. Turneul de tenis la care româncele fac spectacol: victorii pe bandă pentru sportivele noastre
  8. Marea campioană și-a concediat antrenorul chiar înainte de US Open
  9. Surprize mari în play-off-ul Ligii Campionilor: toate rezultatele înregistrate aseară
  10. Surpriză uriașă: România a câștigat grupa cu Ungaria, în drumul spre Mondiale. Cu cine joacă mai departe