Vedeta lui Dinamo, ademenită cu un salariu uriaș: ”Nu de la FCSB. Momentan e aici”

Cătălin Cîrjan, vedeta echipei Dinamo, a primit o ofertă uriașă de la un club din străinătate, dar jucătorul a refuzat deocamdată propunerea.

Astfel, Cătălin Cîrjan a rămas la Dinamo, unde este căpitanul echipei, deși a fost ademenit cu un salariu de 40.000 de euro lunar.

Dezvăluirea a fost făcută de Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo.

”Cătălin a primit oferta asta, de 40.000 de euro. Nu de la FCSB. Momentan e aici (n.r. la Dinamo)”, a spus Andrei Nicolescu, la Fotbal Club, la DigiSport.

Echipa interesată de Cîrjan n-a fost precizată, dar în această vară au apărut informații despre un interes al austriecilor de la Sturm Graz.

Cătălin Cîrjan, care are o cotă de piață de 1,8 miliooane de euro, a jucat 6 meciuri în acest sezon la Dinamo, reușind un gol și două pase decisive.

