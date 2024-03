Cătălin Cîrstoiu a recunoscut ce-i plăcea să facă seara, înainte de culcare: ”E o modă, e un trend”

Medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul susţinut de PSD şi PNL la Primăria Capitalei, declară că nu a avut conturi pe reţelele sociale pentru că n-a avut intenţia să aibă o viaţă publică. Totuşi, Cîrstoiu admite că îi plăcea să se uite seara, înainte de culcare, pe TikTok. Cîrstoiu a devenit activ în mediul online abia săptămâna aceasta, după ce a intrat în cursa pentru funcţia de primar general.

Medicul Cătălin Cîrstoiu a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, de ce nu a avut conturi de Facebook, de TikTok sau Instagram până săptămâna aceasta.

”Nu am avut intenţia să am o viaţă publică. Nu am fost adeptul punerii pe tapet a vieţii personale în spaţiul public. Cinstit, chiar aveam discuţii cu colegii mei mai tineri de la spital şi încercam să le explic că viaţa ta e viaţa ta când nu eşti o persoană publică. Când eşti o persoană publică, sigur că da.

Dar e o modă, e un trend pe care nu pot să-l neg. Eu am zis că oamenii mă vor aprecia pentru ce sunt eu ca om, dar cât eşti om înveţi. Şi acum am învăţat. E foarte important. Recunosc, îmi plăcea să mă uit pe TikTok seara înainte de culcare. Acum, o să-l folosesc în scopul de a le arăta oamenilor ce sunt, cine sunt”, a spus Cătălin Cîrstoiu.

La începutul săptămânii, medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PNL-PSD la Primăria Capitalei, şi-a deschis o pagină de Facebook pentru a dialoga cu cetăţenii Bucureştiului.

”Pentru mine, a comunica cu oamenii este esenţial şi de aceea, de azi, ne putem întâlni şi dialoga aici. Oraşul nostru are atâtea probleme şi pentru că nimeni nu vorbeşte cu bucureştenii. De fapt, actualul primar, un om altfel inteligent, nu a reuşit să aibă dialog cu nimeni. Nici cu cetăţenii, nici cu viceprimarii, nici cu angajaţii primăriei, nici cu primarii de sector, cu Guvernul sau partidele politice. Cu nimeni!”, arată prima postare a medicului Cîrstoiu în mediul online.

