Cătălin Crișan, la 55 de ani: "M-aș căsători și a treia oară, dar cu mai mare precauție. Divorțurile au fost un moment greu"

Cătălin Crișan, artist cu peste 35 de ani de carieră în spate, a împlinit 55 de ani pe 6 februarie.

Cătălin Crișan s-a făcut remarcat la festivalul Mamaia 1987, pe când avea 19 ani, cu melodia "Vorbește marea", fiind încurajat să participe la acest festival celebru de Mihaela Runceanu.

De acolo, cariera lui Cătălin Crișan a mers în sus. "Am început să fiu invitat de Octavian Ursulescu la spectacole și am câștigat primii mei bani. Într-un an mi-am luat o Dacie și în doi ani o garsonieră", a povestit Cătălin Crișan pentru Fanatik.

Crișan spune că melodia Dacă pleci a ajuns hit și la înmormântări și își dorește ca în viitor să reprezinte și să câștige Eurovisionul pentru România.

În plan personal, Cătălin Crișan are trei copii din două căsătorii. Daria Crișan și Raris Crișan sunt copiii din prima căsătorie, cu Lucia Bubulac, iar cu Alina Cupșa, cea de-a doua soție, mai are o fetiță, Lara.

Cătălin Crișan a divorțat și a doua oară, dar nu ar spune Nu unei noi căsătorii. "Da, fără nicio ezitare, dar cu mai mare precauție".

Cele mai grele momente? "Moartea străbunicii mele, ale bunicilor, divorțurile, așa zișii prieteni adevărați care la un moment dat și-au dat arama pe față. Ce am simțit? O liniște groaznică. Eu spun așa: cel mai asurzitor zgomot este liniștea absolută".

