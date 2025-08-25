Cătălin Drulă, cel mai probabil candidat USR la Primăria Capitalei: ”Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”

Deputatul USR Cătălin Drulă, fostul lider al partidului și cel mai vehiculat nume din partid pentru Primăria Capitalei, a avut o reacție tranșantă la declarațiile liderului PSD Sorin Grindeanu despre organizarea alegerilor din București. „Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”, a transmis Drulă luni, 25 august.

Reacția deputatului USR vine după ce Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a spus că nu vrea să discute acum despre alegerile pe București, având în acest moment un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică. În plus, el a arătat că un candidat comun PNL-USR ar însemna „șanse mari să se rupă coaliția”.

„Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul. Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”, spune Cătălin Drulă într-o postare pe Facebook.

Deputatul USR precizează că „anul trecut ne-a arătat exact de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere și toată lumea ar fi trebuit să-și tragă învățămintele de aici”.

„Președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan au fost foarte clari. Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic”, subliniază Drulă.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre un candidat comun PNL-USR la Capitală, că ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în această coaliție, și măcar să știe cum stau. Liderul PSD a mai spus că sunt șanse mari să se rupă coaliția, în acest scenariu.

„Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe București, având în acest moment un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică”, a adăugat el.

