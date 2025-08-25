Cătălin Drulă, cel mai probabil candidat USR la Primăria Capitalei: ”Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”

Autor: Aniela Manolea
Luni, 25 August 2025, ora 16:36
228 citiri
Cătălin Drulă, cel mai probabil candidat USR la Primăria Capitalei: ”Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”
Fostul lider USR Cătălin Drulă atacă PSD pe tema candidatului comun la Primaria Capitalei FOTO Hepta

Deputatul USR Cătălin Drulă, fostul lider al partidului și cel mai vehiculat nume din partid pentru Primăria Capitalei, a avut o reacție tranșantă la declarațiile liderului PSD Sorin Grindeanu despre organizarea alegerilor din București. „Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”, a transmis Drulă luni, 25 august.

Reacția deputatului USR vine după ce Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a spus că nu vrea să discute acum despre alegerile pe București, având în acest moment un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică. În plus, el a arătat că un candidat comun PNL-USR ar însemna „șanse mari să se rupă coaliția”.

„Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul. Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”, spune Cătălin Drulă într-o postare pe Facebook.

Deputatul USR precizează că „anul trecut ne-a arătat exact de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere și toată lumea ar fi trebuit să-și tragă învățămintele de aici”.

„Președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan au fost foarte clari. Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic”, subliniază Drulă.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre un candidat comun PNL-USR la Capitală, că ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în această coaliție, și măcar să știe cum stau. Liderul PSD a mai spus că sunt șanse mari să se rupă coaliția, în acest scenariu.

„Eu nu vreau să discut acum despre alegerile pe București, având în acest moment un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică”, a adăugat el.

Politolog: ”Alegerile de la Primăria Bucureștiului sunt un test” pentru relația dintre PNL și USR
Politolog: ”Alegerile de la Primăria Bucureștiului sunt un test” pentru relația dintre PNL și USR
Într-un peisaj politic foarte fragmentat, PNL și USR „au nevoie ca de aer de o cooperare politică responsabilă”, susține politologul Cristian Preda luni, 25 august. El spune că partidele...
Dilema lui Bolojan: Îl va susține PNL pe Cătălin Drulă, protejatul lui Nicușor Dan, sau va merge mai departe cu Ciprian Ciucu la Capitală
Dilema lui Bolojan: Îl va susține PNL pe Cătălin Drulă, protejatul lui Nicușor Dan, sau va merge mai departe cu Ciprian Ciucu la Capitală
Pentru PNL, desemnarea unui candidat propriu pentru alegerile parțiale de la Primăria Capitalei este o dilemă cu ramificații politice importante, având în vedere colaborarea pe care Ilie...
#catalin drula, #alegeri primaria bucuresti 2025, #USR, #PSD , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Reactia lui Donald Trump dupa ce Vladimir Putin a bombardat o fabrica americana din Ucraina
a1.ro
Rezultate Loto azi, 24 august 2025. Numerele castigatoare duminica la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc si Noroc Plus
DigiSport.ro
N-a stat la discutii: decizia luata de CFR Cluj in privinta lui Louis Munteanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nou scandal între social-democrați și USR. Liderul senatorilor PSD: ”Hai că s-a umflat tărâța-n Drulău!”
  2. Cătălin Drulă, cel mai probabil candidat USR la Primăria Capitalei: ”Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat”
  3. "Absolut scandalos". Sorin Grindeanu, pornit împotriva "anumitor companii" din energie
  4. Discuțiile din coaliție despre un candidat comun la Primăria București urmează după adoptarea pachetului 2, spune liderul senatorilor USR
  5. Mihai Călin critică dur discursul naționalist al lui Călin Georgescu: ”Creștinismul nostru național e, de fapt, fascism. Sergiu Nicolaescu, un nenorocit” VIDEO
  6. Când și-ar putea asuma Guvernul răspunderea pe Pachetul 2. „Sunt câteva aspecte care mai trebuie clarificate”
  7. Premierul Bolojan caută soluții la problemele ridicate de PSD, susține liderul senatorilor PNL
  8. Sorin Grindeanu, despre un candidat comun PNL-USR la București: „Ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în această coaliție”
  9. Călin Georgescu, nemulțumit de AUR: „Poate și trebuie să facă mult mai multe lucruri pentru români”
  10. Politolog: ”Alegerile de la Primăria Bucureștiului sunt un test” pentru relația dintre PNL și USR