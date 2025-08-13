Discuții între USR și PNL pentru susținerea lui Cătălin Drulă la Primăria Generală: "Ilie Bolojan susține o candidatură comună"

Discuții între USR și PNL pentru susținerea lui Cătălin Drulă la Primăria Generală: "Ilie Bolojan susține o candidatură comună"
Deputatul USR Cătălin Drulă, care și-a anunțat intenția de a intra în cursa pentru Primăria Capitalei, a afirmat miercuri, la Digi24, că negocierile cu PNL privind o posibilă candidatură comună „sunt în curs”. El a precizat că și-ar dori „soluții comune” și cu „partidele mai mici, care au un program foarte compatibil cu al nostru”.

Întrebat dacă beneficiază de sprijinul liderului PNL pentru a fi candidatul comun USR-PNL la alegerile pentru Primăria București, Drulă a răspuns: „Ilie Bolojan ce pot să vă spun este că susține ideea unei candidaturi comune și își dorește să avem o candidatură comună. Aceste discuții între USR și PNL sunt în curs, deci nu pot să spun în momentul de față că sunt finalizate, altfel aveam un anunț pe care îl știați și dumneavoastră deja”.

El a adăugat că are o relație bună cu Bolojan, încă din perioada în care era ministru al Transporturilor: „Eu, personal, am o relație foarte bună cu Ilie Bolojan, ne cunoaștem de pe vremea când eram la Ministerul Transporturilor și, ulterior, am mai avut discuții și știu că, mă rog, de-a lungul timpului era, la fel ca mine, nemulțumit de ceea ce se preconiza a fi dezastrul pe care îl trăim astăzi, adică în anii din urmă, acum doi sau trei ani”.

Fostul ministru a subliniat și respectul său față de actualul premier: „Eu îl respect foarte mult pentru munca pe care o duce și ideile pe care are curajul să le împingă chiar dacă nu sunt populare, dar sunt lucruri de care România are nevoie, deci aici, dacă acest proiect al nostru va ajunge la un final de succes, văd o colaborare foarte bună între Primăria Capitalei și premierul Ilie Bolojan”.

Referindu-se la importanța sprijinului PNL, Drulă a spus: „Cred că e un semnal important pentru bucureșteni că pe dreapta putem avea o candidatură comună – și aici, apropo, mi-aș dori poate chiar să avem o zonă mai extinsă, și partidele mai mici, care au un program foarte compatibil cu al nostru, să discutăm și să ajungem la niște soluții comune. Pentru că avem, într-adevăr, acest pericol al extremismului”.

El consideră necesară construirea „unui proiect care să dea încredere”: „Deci nu e vorba neapărat despre mine, personal, ci e vorba despre a avea un proiect care să dea încredere, mai ales că (…) ultimele opțiuni strategice la nivel de București n-au fost chiar cele mai fericite (…). Poate e timpul să ne uităm și la ce își doresc bucureștenii – și noi asta vedem covârșitor că își doresc, o candidatură comună pe partea dreaptă”, a concluzionat liderul USR.

