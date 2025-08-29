Cătălin Drulă, despre varianta candidatului comun PNL-USR: „În două tururi nu ar mai fi trebuit să facem alianțe tactice”. În ce relație este cu președintele Nicușor Dan VIDEO

Deputatul USR Cătălin Drulă, al cărui nume este înaintat de partid pentru candidatura la Primăria Capitalei, a declarat într-un interviu acordat Ziare.com, vineri, 29 august, că discuția privind candidatul comun PNL-USR este „pe masă” încă, dar remarcă faptul că dacă alegerile s-ar fi desfășurat în două tururi, nu ar mai fi fost nevoie de astfel de „alianțe tactice”.

„Există o dorință și la nivelul conducerii acestor două partide. Și domnul președinte Dominic Fritz și domnul președinte Ilie Bolojan își doresc să avem o candidatură comună pe partea dreaptă în București. Sunt discuții în curs, sperăm să ajungă și la un rezultat în perioada următoare. Acest proiect și plan este pe masă”, afirmă Cătălin Drulă.

Despre profilarea lui Ciprian Ciucu drept candidat din partea PNL la primărie, fostul președinte USR spune că este normal ca fiecare partid să aibă, în faza preliminară, identificat pe cineva pentru a ocupa o funcție.

„N-o să-l găsească în USR domnul Fritz pe domnul Ciucu și invers, domnul Bolojan să mă găsească pe mine în PNL. Prima dată, fiecare se uită la resursele interne. Am trecut, cumva, din păcate, și sper să revenim la normalitatea alegerilor în două tururi, unde nu mai era nevoie de aceste alianțe tactice. E o discuție care este în curs și nu vreau să o afectez în vreun fel”, a mai spus Drulă.

Potențialul candidat la Primăria Capitalei spune că există toate argumentele pentru ca o astfel de alianță să existe, pentru a evita riscul unui primar din zona extremistă sau al unui eșec al dreptei.

Acesta spune că Nicușor Dan l-a încurajat să candideze la Primăria București și că are susținerea deplină a fostului primar general, actual șef al statului.

„Ne leagă o relație de lucru și o amiciție veche, vedem lucrurile într-un mod compatibil și cred că dumnealui și-ar dori, împreună cu echipa mea, să continue acest proiect”, mai spune Cătălin Drulă.

Cătălin Drulă este numele cu care USR vrea să se prezinte la alegerile parțiale de la București, acesta având și susținerea președintelui Nicușor Dan, care l-a caracterizat ca având „profilul potrivit” pentru această funcție.

De partea cealaltă, liberalii au înaintat numele lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care ar fi bine poziționat în sondajele lor.

Liberalii și USR-iștii încearcă să ajungă la o formulă de candidat comun, în contextul în care voturile unor candidați separați din cele două partide s-ar împărți, electoratul fiind similar.

