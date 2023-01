Ce spune Cătălin Drulă despre o candidatură la alegerile prezidențiale. „România poate doar combinăgeala asta pesedisto-penelistă”

Liderul USR Cătălin Drulă a declarat duminică, 22 ianaurie, că va decide dacă va candida la alegerile prezidenţiale din 2024, posibil la finalul acestui an.

„Nu am luat o decizie. Am alţi colegi şi colege care pot să conducă statul român cu agendă de modernizare, europeană. Voi lua decizia la momentul potrivit. Posibil pe finalul acestui an”, a declarat Cătălin Drulă, întrebat duminică la Prima News dacă va candida la alegerile prezidenţiale.

El a adăugat că persoana care va candida din partea USR la alegerile prezidenţiale este aleasă de către Congresul partidului.

Liderul USR Cătălin Drulă a declarat că preşedintele Klaus Iohannis nu este interesat de lucrurile pe care le clama, lupta cu PSD şi că după acest mandat îşi doreşte linişte, având în vedere „dosarele din jurul dumnealui”. El a mai afirmat că„Iohannis îşi doreşte ca justiţia să nu deranjeze politicienii”.

Întrebat duminică seară, la Prima News cum arată actuala guvernare, Cătăşin Drulă a precizat că trei sferturi dintre români sunt nemulţumiţi, dar şi că preşedintele Klaus Iohannis îşi doreşte ca justişia să nu deranjeze politicienii.

„România guvernată de PSD şi PNL arată prost, arată ca o ţară în care sunt scumpiri continue, în care sunt ingerinţe în justiţie ale actualei puteri, arată ca o ţară cu o democraţie în regres, în care oamenii trăiesc mai prost. Dar arată şi ca o ţară care este nemulţumită de acest lucru, peste trei sferturi de români sunt nemulţumiţi de direcţia în care merge România şi o ţară în care vom avea alegeri, e o ţară în care există speranţă că lucrurile astea se vor schimba. În 2024 avem patru rânduri de alegeri în care noi mergem cu un mesaj şi o platformă clar opusă acestui fel de a guverna, de plagiatiri, de licitaţii aranjate, de folosire a serviciilor secrete împotriva adversarilor şi alte lovituri date democraţiei. Asta e poza zilei. (...) Iohannis îşi doreşte ca justiţia să nu deranjeze politicienii”, a precizat Drulă.

Întrebat când l-a reevaluat pe Klaus Iohannis, liderul USR a spus că l-a evaluat încă de dinainte de a intra în politică.

„Asta este puţin complicat. (...) Eu pe Klaus Iohanis l-am evaluat şi când nu eram în politică. Soluţia Iohannis de la Grifco prin 2009, l-am văzut cum s-a lăsat folosit de Crin Antonescu şi Victor Ponta, nu mi-a dat o imagine bună. Dar nu îl cunoşteam ca un simplu cetăţean. Apoi a prezentat o speranţă pentru că spunea lucrurile corect, pe gură le spunea. Noi l-am propus pe Dan Barna candidat la prezidenţiale tocmai pentru că am vrut să propunem altceva României. Apoi am intrat într-o relaţie instituţională, în 2020, în decembrie, preşedintele care a numit un premier, pe Florin Cîţu, noi făceam parte din acel guvern. În acel an mi-am dat seama, am avut proba indubitabilă că este un om căruia nu îi pasă deloc de lucrurile pe care le clama: lupta cu PSD spus pronunţat, într-un anumit fel”, a adăugat Drulă.

El a explicat că USR a fost dat afară de la guvernare, nu a plecat de bunăvoie.

„Ca să fie clar, USR nu a plecat, a fost dat afară de la guvernare de Iohannis. Toată interacţiunea pe care am avut-o în anul 2021 mi-am dat seama că e un om căruia îi convine acest sistem, că România poate doar combinăgeala asta pesedisto-penelistă”, a mai precizat Drulă.

De asemenea, liderul USR a adăugat că preşedintele „are beneficii directe” şi că îşi doreşte linişte la finalul mandatului.

„Cred că are beneficii directe,sunt nişte dosare în jurul dumealui şi ale familiei. Cred că e legat de acele case, cred că a fost audiată soţia. (...) Senzaţia mea e că îşi doreşte linişte după mandat”, a subliniat Drulă.

