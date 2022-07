Cătălin Drulă a vorbit despre candidatul USR la alegerile prezidențiale: "Mi se potriveşte mai bine ca fire zona de executiv"

Cătălin Drulă, noul preşedinte ales al USR, a declarat luni, 11 iulie, în emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre alegerile din 2024 că îşi doreşte ca USR să aibă un rezultat cât mai bun, care să le permită să dea premierul României şi să câştige şi preşedinţia României.

Întrebat despre plecările din partid, din ultima perioadă, Cătălin Drulă a afirmat că nu crede că vor mai fi plecări şi că este ”o energie foarte bună” în partid, după alegerile de duminică. Despre o posibilă candidatură a sa la prezidenţiale, Drulă a spus că i se potriveşte mai bine ca fire zona de executiv.

Întrebat care este obiectivul său, în 2024, Cătălin Drulă a spus că doreşte un rezultat cât mai bun la alegeri.

”Obiectivul meu este să avem un rezultat cât mai bun în 2024, care să ne permită să dăm premierul României”, a spus Drulă, afirmând că ”cifrele sunt importante doar ca să faci majoritate şi să poţi învesti un guvern şi important este să fii prima forţă în acel guvern, ca să poţi să dai premierul”.

”Eu am văzut ce important este să ai premierul. Eu am făcut multe la Ministerul Transporturilor, dar pe unele nu le-am putut face pentru că aveam un premier care, la vremea respectivă, captiv unor voci din jurul lui, era ostil, şi asta m-a limitat în acţiune”, a spus Cătălin Drulă.

El a continuat: ”Până la urmă, premierul şi preşedintele sunt cei mai importanţi în România şi ăsta este obiectivul pentru 2024”.

Întrebat dacă îşi propune ca USR să câştige şi preşedinţia şi alegerile parlamentare, Drulă a răspuns: ”Da, asta îmi doresc. Îmi doresc să intrăm într-un guvern, cu premier şi să avem şi preşedintele”.

Întrebat despre plecările din partid, din ultima perioadă, Cătălin Drulă a afirmat că nu crede că vor mai fi plecări.

”E o energie foarte bună, întotdeauna, într-un partid, avem plecări şi veniri, avem, de exemplu, colegii mi-au spus că, de ieri, după rezultat, avem un uşor val de înscrieri, un salt, pe graficul de înscrieri”, a spus Drulă, arătând că nu are o cifră dar de ordinul a sutelor, o sută, două sute.

”Nu e o chestiune care e în fiecare zi, a fost un efect al anunţului de ieri. Lumea se simte bine în USR, am avut un val de entuziasm, după ce am închis şi această etapă din istoria noastră, până la urmă, rezultatul care a fost ieri, 71% din colegi mi-au dat încrederea lor, 13.000 de voturi”, a spus Drulă, arătând că acum partidul va trece într-o nouă etapă.

”Trebui să trecem în această zonă în care USR să devină un partid vest-european”, a afirmat Drulă, precizân că se comunică într-un mod mult mai organizat. ”Ne aşezăm, pe zona de seriozitate, stabilitate şi devenim o ameninţare şi mai mare pentru regimul securito-socialist PNL-PSD”, a spus liderul USR, ales duminică preşedinte al partidului, în alegerile interne din USR.

Întrebat dacă îşi va asuma un eşec la alegeri, Drulă a spus că ”orice om politic poate da, dărui, să contribuie până la un anumit punct, apoi termină şi e bine să lase locul”.

”Nu cred că voi avea vreodată sminteala să cred că sunt veşnic, e o decizie care se ia într-un context. Dacă simt că nu mai pot să dăruiesc acestei mişcări de modernizare a României, nicio problemă să mă dau la o parte sau să contribui din alt rol. Deocamdată – cu încrederea colegilor, cred că am de dăruit, ţine de mine să îmi duc această misiune cât mai bin”, a spus Drulă.

Întrebat dacă se vede candidat la preşedinţie, Drulă a spus: ”Mi se potriveşte mai bine ca fire zona de executiv real, am fost ministru, ştiu cu ce se mănâncă, am stat la masa guvernului, aşa aş vedea mai bine, dar am văzut ce importanţă are preşedintele”, a afirmat el.

Cătălin Drulă a arătat că congresul partidului este cel care stabileşte candidatul la prezidenţiale şi a arătat că e prematur să vorbească despre o candidatură a sa la prezidenţiale. ”Încă nu am această chestiune conturată”, a completat el.

Cătălin Drulă a fost ales, duminică, preşedinte al USR din primul tur în urma votului online. Rezultatul va fi validat la Congresul din 16 iulie.

