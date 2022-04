Preşedintele interimar al USR Cătălin Drulă afirmă că Florin Cîţu, care a demisionat sâmbătă de la conducerea PNL, ar fi avut ocazia să construiască cu USR România pro-europeană, occidentală, liberală, dar a ales „sistemul de epoleţi şi baroni”.

„USR este şi va rămâne singurul partid liberal care luptă pentru modernizarea României. Scena politică e din ce în ce mai limpede: de-o parte sistemul unit cleptocrat cu epoleţi la putere, de cealaltă parte Opoziţia democratică a USR, partid pro-european, liberal. Pentru 2024 între aceste două forţe se va da lupta. România pakistanizată, pseudo-militarizată, viktor-orbanizată (PSD-PNL) vs. România pro-europeană, occidentală, liberală (USR). Florin Cîţu ar fi avut ocazia să construiască cu noi a doua variantă, dar a ales sistemul de epoleţi şi baroni. Episodul de astăzi e doar epilogul trist al unei alegeri făcute acum un an”, scrie Drulă pe Facebook.

Ads

El anunţă că USR rămâne determinat să crească, să „spargă blocada mediatică” şi să ofere României speranţa de modernizare.

Florin Cîțu, lăsat singur cu demisia în mână

Florin Cîţu şi-a anunţat sâmbătă demisia de la conducerea PNL, el precizând că şi-a înregistrat demisia la partid, deşi ar fi vrut să şi-o prezinte în faţa colegilor din Biroul Executiv, dar aceştia nu au venit la şedinţă.

La şedinţa de Birou Executiv convocată de Florin Cîţu au fost prezenţi doar Dan Vîlceanu, Theodor Stolojan şi Cristian Băcanu.

„Nu există alte şedinţe statutare. Rolul acestei şedinţei era foarte simplu, de a avea discuţie faţă în faţă cu colegi cu care am pornit la drum acum un an de zile pentru a da un suflu nou Partidul Naţional Liberal. Era o şansă pentru a le mulţumi că am lucrat împreună şi cred că au fost şi momente bune, au fost şi momente grele. Vroiam să discutăm puţin despre acţiunile mele care au fost criticate în spaţiul public referitor la acest compromis cu PSD. Da, este adevărat, niciodată nu am fost confortabil cu acest compromis pe care l-am făcut cu PSD, nu este un secret. Întotdeauna am crezut că măsurile propuse şi care multe dintre ele au fost aprobate, vor avea un efect de boomerang”, a declarat Florin Cîţu.

Ads