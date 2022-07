Cătălin Drulă a fost validat la finalul săptămânii trecute drepte președintele de drept al USR, după ce a câștigat alegerile cu peste 70% din voturi. Pe acesta îl așteaptă însă o misiune dificilă de a uni partidul și de recăpăta încrederea electoratului.

Alegerile din USR au deputat la începutul lunii iulie, în toiul mai multor scandaluri interne, după ce, inițial, acestea erau programate în toamnă. Cătălin Drulă a câștigat alegerile încă din primul tur, obținând 71,3% din voturi, pe locul secund regăsindu-se Cătălin Teniță cu un scor de 14,8%.

Cunoscut pentru atitudinea tăioasă, în primul său discurs ca președinte oficial Drulă a lansat un mesaj dur la adresa PNL și PSD, partide pe care le acuză că „duc România la faliment”.

„De astăzi sunt oficial preşedintele USR cu mandat deplin. Este un mandat pe care l-am cerut colegilor mei pentru unitate, stabilitate şi coerenţă. Pentru eficienţă şi asta voi livra. Spre frica PNL şi PSD, USR va livra o opoziţie pe bune. De ce facem asta? Pentru că PNL şi PSD au rupt România în două”, a mai afirmat acesta.

„AUR știm ce vrea, PSD știm, dar USR?”

Întrebat despre alegerea lui Drulă, analistul politic Alfred Bulai a explicat pentru Ziare.com că rezultatul nu a fost deloc o surpriză și că acesta și-a pus la bătaie capitalul de imagine pe care și l-a adunat în ultimii ani. Totodată, acesta consideră că USR are timp până în 2024 să redevină partid de opoziție, problema lor cea mai mare fiind că nu au un mesaj clar pe care vor să-l transmită.

„AUR a devenit în timpul pandemiei un partid spectaculos care a crescut peste noapte. Nu e imposibil. Problema lor este să definească niște orizonturi foarte clare. La AUR știm ce vrea, PSD-ul știm ce vrea de ani de zile. La un partid nou, prima chestiune trebuie să sugereze ce vor. Adică noi să știm că ei sunt cei care vor ceva. Ei până acum au trăit într-o etichetă. << Nu-l mai vrem pe Dragnea >> . Bine, dar Dragnea nu mai există în spațiul public. Iar PSD-ul de azi e altul decât PSD-ul lui Dragnea”, explică analistul.

O altă problemă cu care s-a confruntat USR a fost șocul ieșirii de la guvernare. Conform lui Alfred Bulai, partidul lui Drulă n-a avut atunci un mesaj radical întrucât „în mintea lor s-au gândit că poate-i cheamă înapoi”, lucru ce nu s-a întâmplat.

A fost un mesaj delirant pentru că tocmai ei nu au criticat, care erau cei mai în măsură să aibă informații, să știe lucruri. Și atunci sigur că sunt indeciși. Un partid care nu e ușor identificabil de oameni, << domle sunt ăia de stânga, sunt ăia cu capitaliștii, sunt naționaliști, partidul lui Băsescu >>, nu știu. Am o etichetă simplă, înseamnă că am și votanți. La USR e partidul antisistem, ok, dar care nu mai e anti sistem de mult. În acest moment nu au identitate. Și atunci e mai greu. Dacă vrei să prinzi voturile nemulțumiților, nici pe ăia nu-i mai prinzi că vine AUR”, mai notează acesta.

Klaus Iohannis și drama USR-ului

Până la a rezolva problema de mesaj, USR-ul trebuie să se unească, mai consideră analistul, care precizează că spre deosebire de celelalte partide, formațiunea lui Drulă chiar știe cui să se adreseze, însă există prea multe curente de opinie care trag în direcții diferite. Totodată, USR-ul a mai suferit o lovitură în contextul în care o parte din electoratul USR s-a format pe curentul anti PSD, iar unul dintre cei mai mari promotori ai acestui curent a fost președintele Klaus Iohannis. În prezent însă, atitudinea lui Iohannis vizavi de social-democrați s-a schimbat, iar USR-ul a ajun într-o postură dificilă.

„Partea dureroasă pentru ei este că cel mai mare iubitor al PSD-ului este domnul Klaus Iohannis. Adică tabăra veche care aveau simbolul lui Iohannis. Capitalul simbolic antipesedist era dat de Iohannis, nu de membrii USR. Ori momentul în care Iohannis e cel mai mare prieten al PSD-ului, atunci e o problemă. Pentru că dacă urăsc PSD-ul ca pe vremuri ar trebui să zic jos cu Klaus Iohannis. Dar ce fac dacă o parte din electoratul meu este totuși fan Klaus Iohannis? Lucrurile sunt foarte complicate pentru ei. Asta e drama USR-ului”, mai relatează politologul.

Scandalurile din USR

Întrebat dacă scandalurile tot mai dese din ultima perioadă din interiorul USR-ului vor slăbi partidul, Alfred Bulai susține că din contră, Drulă poate face curățenie foarte repede în partid și că ultimele plecări nu-i afectează prea tare nici ca putere în Parlament și nici ca electorat. Ultimele luni dinaintea alegerilor din 2024 vor fi cel mai important element, mai notează analistul.

„USR chiar au viziune. Dar au prea multe, se bat cap în cap și n-au direcție. Sunt multe viziuni, a fost un partid mai viu decât PNL-ul ca principal adversar al PSD-ului. (...) Epurările și plecările sunt super utile lui Drulă pentru că e clar că rămân oameni care vor să rămână în barcă și care se simt bine în barca aia. Nu-i o tragedie că pierd senatori sau deputați că puterea lor în Parlament e zero barat, meciurile sunt făcute.

E o perioadă chiar bună pe care o are Drulă să construiască în partid. Îi trebuie jumătate de an - un an să se pună pe picioare și să atace puternice. E ca la atletism, contează ce faci pe ultima sută de metri. Sunt mulți care conduc pe traseu și pică la final. Va depinde de domnul Drulă dacă este sau nu o speranță deșartă”, a conchis analistul.

