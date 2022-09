Președintele USR Cătălin Drulă l-a acuzat miercuri, 28 septembrie, pe liderul PSD Marcel Ciolacu, care este și președinte al Camerei Deputaților, că refuză să introducă în dezbaterea Parlamentului un proiect de lege al USR privind desființarea pensiilor speciale pentru parlamentari.

Cătălin Drulă a explicat miercuri că USR are la Senat o lege pentru abrogarea pensiilor speciale pentru primari, însă lipsește voința politică.

„Mai este subiectul pensiilor pentru politicieni. Au grijă și de viitorul lor. Pe de o parte avem pensiile speciale pentru primari, prorogate de la an la an. Ultima este la 1 ianuarie 2023. Dacă nu se întâmplă nimic, deodată intră în vigoare. Asta este o pensie peste, la fel ca la parlamentari. Noi avem la Senat lege de abrogare a acestor pensii speciale. E vorba doar de voință politică de a spune ajunge cu privilegiații. Nu vor. Ăsta e proiectul, dacă o votează e gata cu pensiile speciale pentru primari”, a explicat Drulă.

Liderul USR a vorbit apoi și despre pensiile speciale pentru parlamentari, precizând că USR are un proiect de lege în acest sens depus încă din luna mai, însă președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu refuză să introducă în dezbaterea parlamentului acest proiect. Drulă mai adaugă că deși partidul a făcut numeroase sesizări pentru a fi introdus proiectul în circuitul legislativ, Ciolacu le-a ignorat.

Ads

„La pensiile parlamentarilor vă aduc aminte că parlamentarii USR și-au dat demisia în ultima zi pentru a nu încasa aceste pensii, dar noi dorim abrogare. Am avut o primă încercare blocată de CCR pe motive procedurale. Am depus proiect de lege încă din luna mai. Dar aici e ceva fără precedent. Refuză Marcel Ciolacu să introducă în dezbaterea Parlamentului acest proiect de lege. Nu am văzut așa ceva de șase ani când sunt parlamentar. Acesta e un proiect de lege depus din 6 mai și nu a ajuns să fie trimis la comisie. Ionuț Moșteanu depune în mod crent cereri pentru a solicita domnului Ciolacu să respecte legea și Constituția. Probabil îi e frică de proprii parlamentari. Știe că la vot ai lui vor vrea să-și păstreze privilegiile. Îi cer public să pună această lege de abrogare în dezbatere”, mai notat Drulă.