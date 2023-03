Drulă, la dezbaterea moţiunii împotriva lui Budăi: Politica PSD şi PNL e una de apărare a pensiilor speciale şi a pensiilor nesimţite

Liderul USR Cătălin Drulă a transmis luni, 6 martie, la dezbaterea moţiunii simple împotriva ministrului Muncii Marius Budăi, că politica PSD şi PNL este una de apărare a pensiilor speciale şi a pensiilor „nesimţite”, în contextul în care premierul Nicolae Ciucă are 18.000 de lei pensie specială.

„Aş mai vrea să ne răspundă şefii dumneavoastră, că oricum nu decideţi aici, domnii Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, dacă punem săptămâna viitoare pe ordinea de zi proiectul USR de eliminare a pensiilor speciale pentru parlamentari şi îl votăm. Săptămâna viitoare se poate rezolva, trece de Parlament, este constituţional, merge la promulgare. Şi terminăm cu o categorie de pensii speciale. Dacă scoateţi din sertar proiectul USR de eliminare a pensiilor speciale pentru primari, o nouă categorie de pensii care stă să intre în vigoare la fiecare 1 ianuarie şi deja e amânată a treia, a patra oară. Avem un proiect, iarăşi săptămâna viitoare poate să treacă de Parlament. De fapt, politica dumneavoastră, a PSD şi a PNL, este o politică de apărare a pensiilor speciale şi a pensiilor nesimţite. Voi le-aţi introdus, voi le-aţi făcut nesimţite, voi le apăraţi şi v-aţi încurcat şireturile. Chiar dacă doamna Turcan spune că PNRR e bun când cere ca pensiile speciale - că, da, USR a trecut acolo ca pensiile speciale să fie eliminate - domnul Budăi şi PSD nu vor să o facă”, a afirmat Cătălin Drulă, luni în plenul Camerei Deputaţilor.

El a adăugat, ironic, că în cazul în care l-ar suna pe Marius Budăi la două noaptea acesta nu cred că ar ştii să răspundă cât este pensia medie contributivă în România.

„Haideţi să vorbim puţin cu cifre. Nicolae Ciucă are 18.000 de lei pensie. 18.000 de lei pensie specială. Acum, nu ştiu dacă domnul Budăi ştie, dacă l-aş suna la două noaptea şi ar răspunde, dacă ştie cât este pensia medie contributivă în România. Puţin sub 1.800 de lei. 1.775 de lei a fost această pensie în 2022, de zece ori mai mică decât pensia lui Nicolae Ciucă. Decât pensia specială a lui Nicolae Ciucă. Asta apără PSD şi PNL. Asta apără domnul Budăi: pensiile speciale, cu preţul PNRR, cu riscul de pierdere a miliarde de euro, care ar fi pentru autostrăzi, pentru spitale, pentru şcoli. Dar ce contează? Pensia domnului Ciucă să trăiască! Şi, apropo de PNRR domnule Budăi, aţi otrăvit şi dumneavoastră şi PSD un an de zile spaţiul public cu acel 9,4% din PIB, un plafon care v-ar împiedica, vezi Doamne, să creşteţi pensiile. Rezultatul este că, pentru 2023, pensiile - şi cele contributive, şi cele speciale - adunate ajung numai la 7,8% din PIB. Sunteţi departe, departe de acel plafon şi vă întreb: Unde sunt creşterile de 40%, pesediştilor, pe care le-aţi promis oamenilor? Cine vă împiedică să daţi acele creşteri? De ce nu aţi crescut în 2022, pentru 2023, măcar cu valoarea inflaţiei? Creşterea de anul trecut este mult sub valoarea inflaţiei, dacă ne uităm că la alimente e 22%”, a completat Drulă.

Liderul USR a mai spus că deşi în guvernarea PSD şi PNL sunt cele mai mari scumpiri, liberalii şi social-democraţii sunt „ca muştele la miere când auziţi de banii din Pilonul II şi realitatea este că nu aveţi nicio treabă cu social-democraţia, ci cu cleptocraţia”.

„Cele mai mari scumpiri se întâmplă sub guvernul vostru şi continuă zi de zi şi, în schimb, vouă vă lucesc ochii după ce au acumulat români în Pilonul II, acolo unde şi-au pus oamenii, picătură cu picătură, bani în fiecare lună, din munca lor, pentru o pensie mai mare. Voi sunteţi ca muştele la miere când auziţi de banii din Pilonul II şi realitatea este că nu aveţi nicio treabă cu social-democraţia, ci cu cleptocraţia. Totul pentru voi, pentru speciali şi nimic pentru oameni. Iar PNL vă asistă, vă sprijină, vă încurajează şi protejează pensia şefului lor”, a conchis Drulă.