Cătălin Drulă, înțepături la adresa PSD după contrele privind data alegerilor de la București: „Pot înțelege că anumite forțe politice nu văd o cale către victorie” VIDEO

Vineri, 29 August 2025, ora 14:53
Cătălin Drulă, înțepături la adresa PSD după contrele privind data alegerilor de la București: „Pot înțelege că anumite forțe politice nu văd o cale către victorie"
Cătălin Drulă, cel mai probabil candidatul USR la Primăria Capitalei, a comentat vineri, 29 august, într-un interviu acordat Ziare.com, discuția pe marginea stabilirii datei alegerilor parțiale care, în opinia sa, este o „non-discuție”. Acesta sugerează faptul că cei de la PSD nu ar fi siguri de o victorie la București, motiv pentru care vor să amâne alegerile.

„Se face atâta vâlvă, într-un fel care este deranjant nu pentru mine, ci mai degrabă este dăunător pentru democrație, asupra unui pas care este firesc, dincolo de faptul că este legal. În momentul în care se vacantează o funcție de primar sau de președinte de consiliu județean se organizează alegeri pentru ocuparea restului de mandat”, explică deputatul USR.

Cătălin Drulă remarcă faptul că până acum câțiva ani nu s-a pus problema în România dacă se organizează sau nu alegeri, cum nu s-a pus nici problema amânării lor.

„A apărut acum câțiva ani și, haideți să fim sinceri, a apărut din frica unor politicieni de a merge în fața electoratului, nu pentru că erau convinși că vor câștiga dacă alegerile se organizează separat, nu comasat, la termen, nu devansate. Le-a fost frică de faptul că dacă alegerile s-ar organiza așa cum s-au organizat de atâtea ori înainte în democrația noastră o să piardă și atunci au încercat să manipuleze modul în care se organizează”, spune Drulă.

Acesta spune că tema datei alegerilor parțiale este o „non-discuție” și că acestea se vor organiza în luna noiembrie. „Pot înțelege că anumite forțe politice nu văd o cale către victorie”.

USR și Cătălin Drulă și-au exprimat ferm dorința ca alegerile parțiale de la București să aibă loc în luna noiembrie, așa cum s-a discutat inițial, în timp ce social-democrații nu cred că este „oportună” organizarea alegerilor în acest an, deja încărcat electoral.

Subiectul stabilirii datei alegerilor parțiale de la București nu a fost încă discutat în ședința de coaliție, urmând să fie dezbătut după adoptarea pachetului II de măsuri fiscale.

Interviul integral poate fi urmărit mai jos:

