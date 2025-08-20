"Am susținerea lui Nicușor Dan", spune Cătălin Drulă, despre candidatura lui la Primăria Capitalei. Va avea coaliția un candidat comun?

Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor și fost președinte al USR, și-a reafirmat intenția să candideze la funcția de primar general al Capitalei și a dezvăluit că șeful statului, Nicușor Dan, îi susține această candidatură.

"Am susținerea lui Nicușor Dan", a declarat Drulă, în seara de 20 august 2025, într-o emisiune la postul Digi 24.

Întrebat de moderatoare dacă Nicușor Dan îl susține doar pe el sau va susține orice candidat al coaliției de guvernare, Drulă a răspuns evaziv, dar a precizat că ar fi nevoie de un candidat comun al PNL și USR. După cum se știe, candidatul PNL la această funcție ar putea fi Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6.

Drulă a spus că nu crede că întreaga coaliție (PNL-USR-PSD-UDMR) ar putea avea un candidat unic.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, PSD ar putea s-o susțină, pentru funcția de primar al Capitalei, pe Gabriela Firea, care în prezent este eurodeputat.

Pe de altă parte, Drulă a subliniat că "Bucureștiul are nevoie de un lider care să fie validat electoral". Întrebat de moderatoare când se vor desfășura alegerile pentru funcția de primar general, Cătălin Drulă a estimat că vor avea loc în toamna anului 2025.

Ads