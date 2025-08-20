"Am susținerea lui Nicușor Dan", spune Cătălin Drulă, despre candidatura lui la Primăria Capitalei. Va avea coaliția un candidat comun?

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 20 August 2025, ora 21:11
219 citiri
"Am susținerea lui Nicușor Dan", spune Cătălin Drulă, despre candidatura lui la Primăria Capitalei. Va avea coaliția un candidat comun?
Nicușor Dan și Cătălin Drulă - Foto: Facebook/Cătălin Drulă

Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor și fost președinte al USR, și-a reafirmat intenția să candideze la funcția de primar general al Capitalei și a dezvăluit că șeful statului, Nicușor Dan, îi susține această candidatură.

"Am susținerea lui Nicușor Dan", a declarat Drulă, în seara de 20 august 2025, într-o emisiune la postul Digi 24.

Întrebat de moderatoare dacă Nicușor Dan îl susține doar pe el sau va susține orice candidat al coaliției de guvernare, Drulă a răspuns evaziv, dar a precizat că ar fi nevoie de un candidat comun al PNL și USR. După cum se știe, candidatul PNL la această funcție ar putea fi Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6.

Drulă a spus că nu crede că întreaga coaliție (PNL-USR-PSD-UDMR) ar putea avea un candidat unic.

Conform informațiilor apărute în spațiul public, PSD ar putea s-o susțină, pentru funcția de primar al Capitalei, pe Gabriela Firea, care în prezent este eurodeputat.

Pe de altă parte, Drulă a subliniat că "Bucureștiul are nevoie de un lider care să fie validat electoral". Întrebat de moderatoare când se vor desfășura alegerile pentru funcția de primar general, Cătălin Drulă a estimat că vor avea loc în toamna anului 2025.

Va candida Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei? „Vorbim despre pielea ursului din pădure” VIDEO
Va candida Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei? „Vorbim despre pielea ursului din pădure” VIDEO
Vicepreședintele PNL și primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat marți, 19 august, la finalul ședinței Biroului Executiv Național al partidului, că PNL nu va face publice deocamdată...
Gigi Nețoiu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei. Fostul patron de la Dinamo a făcut închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Gigi Nețoiu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei. Fostul patron de la Dinamo a făcut închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Gigi Nețoiu, fostul patron de la Universitatea Craiova și Dinamo, a anunțat că intenționează să candideze la alegerile pentru Primăria Bucureștiului. „Având în vedere...
#catalin drula, #Primaria Capitalei, #alegeri locale, #alegeri locale Bucuresti, #alegeri primaria Capitalei, #Nicusor Dan, #ciprian ciucu , #primaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ianis Hagi, la Rapid?
Digi24.ro
Putin a avut un avantaj in Alaska, dar summitul de la Washington arata ca si-a fortat norocul: "Scopul a fost manipularea lui Trump"
DigiSport.ro
Imaginile au facut rapid inconjurul lumii: Carlos Alcaraz si Emma Raducanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cursa secretă dintre NATO și Kremlin sub gheața Arcticii. Cum arată baza militară a rușilor VIDEO
  2. "Am susținerea lui Nicușor Dan", spune Cătălin Drulă, despre candidatura lui la Primăria Capitalei. Va avea coaliția un candidat comun?
  3. Sute de angajați din domeniul sanitar american cer secretarului pentru sănătate Robert Kennedy Jr. „să nu mai dezinformeze” cu privire la vaccinuri
  4. Israelul a lansat prima etapă a atacului împotriva Fâșiei Gaza. Este vorba despre o operațiune „fără precedent”, transmite presa israeliană
  5. Rovinieta plătită „la kilometri parcurși”. Tot ce trebuie să știe șoferii din România despre legea ce intră în vigoare din 2026
  6. Institutul Hudson identifică cele mai vulnerabile opt artere militare ale Rusiei pe care Ucraina le-ar putea distruge pentru a ieși din impasul de pe front
  7. Vehiculul blindat „Ladoga” – conceput pentru apocalipsa nucleară, reapare pe frontul din Ucraina
  8. România își ascunde viitorul agriculturii în „Seiful Apocalipsei” din Arctica. Ce a depozitat țara noastră
  9. Care ar putea fi strategia lui Zelenski pentru o întâlnire cu Putin
  10. Papa Leon le cere credincioșilor să țină vineri o zi de post și să se roage pentru pace în Ucraina și Gaza