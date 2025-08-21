Cătălin Drulă: Nu cred că există riscul ca pachetul 2 de măsuri fiscale să nu fie adoptat. Din ce îmi dau seama, lucrurile funcţionează la nivel de Guvern

Fostul lider al USR Cătălin Drulă afirmă că premierul Ilie Bolojan este un om ”încăpățânat și curajos”, Drulă susținând că, în opinia sa, prim-ministrul nu va renunța la reformele pe care și le-a propus.

”Eu îl știu pe domnul Bolojan că e încăpățânat și curajos, nu cred că dă în spate”, a afirmat Cătălin Drulă, joi seară, la Euronews România.

El a comentat și afirmațiile premierului, care a spus că, dacă nu va fi lăsat să pună în aplicare ceea ce și-a propus, poate să renunțe la funcție.

”Nu cred că e un om care să renunțe, dar, pe de altă parte, nu e normal când ai puterea executivă să ți-o exerciți?”, a afirmat Cătălin Drulă.

El a subliniat că problema cu care se confruntă România ”n-a creat-o Ilie Bolojan sau Dominic Fritz sau Ionuț Moșteanu”.

Întrebat dacă liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, este printre cei care au creat problema la care se referă, Drulă a evitat să dea un răspuns.

”Nu intru acolo, din motive de coaliție, las asta pentru istorici sau pentru alegători, poate să judece fiecare”, a adăugat Drulă, referindu-se la eventuala responsabilitate a lui Grindeanu pentru situația în care se află țara.

Ads