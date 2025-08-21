Cătălin Drulă: Nu cred că există riscul ca pachetul 2 de măsuri fiscale să nu fie adoptat. Din ce îmi dau seama, lucrurile funcţionează la nivel de Guvern

Joi, 21 August 2025, ora 21:48
Cătălin Drulă

Fostul lider al USR Cătălin Drulă afirmă că premierul Ilie Bolojan este un om ”încăpățânat și curajos”, Drulă susținând că, în opinia sa, prim-ministrul nu va renunța la reformele pe care și le-a propus.

”Eu îl știu pe domnul Bolojan că e încăpățânat și curajos, nu cred că dă în spate”, a afirmat Cătălin Drulă, joi seară, la Euronews România.

El a comentat și afirmațiile premierului, care a spus că, dacă nu va fi lăsat să pună în aplicare ceea ce și-a propus, poate să renunțe la funcție.

”Nu cred că e un om care să renunțe, dar, pe de altă parte, nu e normal când ai puterea executivă să ți-o exerciți?”, a afirmat Cătălin Drulă.

El a subliniat că problema cu care se confruntă România ”n-a creat-o Ilie Bolojan sau Dominic Fritz sau Ionuț Moșteanu”.

Întrebat dacă liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, este printre cei care au creat problema la care se referă, Drulă a evitat să dea un răspuns.

”Nu intru acolo, din motive de coaliție, las asta pentru istorici sau pentru alegători, poate să judece fiecare”, a adăugat Drulă, referindu-se la eventuala responsabilitate a lui Grindeanu pentru situația în care se află țara.

