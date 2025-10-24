Cătălin Drulă a numit 7 măsuri pe care dorește să le ia, dacă ajunge primar în București: „Vreau să continui proiectele bune începute de Nicușor”

Cătălin Drulă intră în cursa pentru Primăria Capitalei, din partea USR. În cadrul unui interviu acordat pentru Ziare.com, fostul lider al formațiunii a explicat care e viziunea sa referitoare la Capitală.

Provocat să spună ce a făcut greșit Nicușor Dan, ori ce putea face mai bine în calitate de edil local, Cătălin Drulă a răspuns:

„Nicușor Dan a fost limitat de lipsa de fonduri la Primăria Capitalei, o problemă creată intenționat de guvernele PSD. Tocmai de aceea este esențial să transpunem în lege rezultatul referendumului: Bucureștiul are nevoie de resursele care i se cuvin.

Eu vreau să continui proiectele bune începute de Nicușor: modernizarea rețelei de termoficare, reabilitarea liniilor de tramvai, achiziția de tramvaie noi și investițiile în transportul public. Avem nevoie de continuitate, nu de resetări politice din patru în patru ani”, a declarat fostul ministru al Transporturilor.

De asemenea, Drulă a numit trei mari probleme identificate la nivelul Capitalei.

„Cele mai mari probleme ale Capitalei sunt bine cunoscute de toți bucureștenii: dezordinea și lipsa de siguranță din trafic, spațiile publice neprietenoase cu cetățenii, serviciile publice de transport, termie, sănătate, cultură și sport care lasă de dorit din cauza subfinanțării cronice”, a explicat fostul președinte al USR.

Cele 7 priorități ale lui Cătălin Drulă

Candidatul la PMB a stabilit prioritățile:

„Principalele proiecte pe care le propunem vizează o schimbare de paradigmă — de la haos la ordine, de la improvizație la planificare și eficiență:

- ordine în trafic și transport modern: preluăm metroul la București și îl integrăm cu STB și transportul metropolitan; reabilităm 50 km de linii de tramvai, construim altele noi, facem benzi dedicate pentru transportul public și achiziționăm 250 de tramvaie, 100 de autobuze și 100 de troleibuze noi;

- masterplan velo pentru Capitală: 550 km de piste pentru biciclete și 600 de parcări pentru biciclete — o infrastructură sigură, coerentă și conectată;

- conectare metropolitană: dezvoltăm trenul metropolitan pe ruta Chitila–Scroviștea, integrat cu STB și metroul, și construim șapte drumuri radiale moderne cu benzi dedicate pentru transportul public, piste de biciclete și spații park&ride (inclusiv continuarea Bulevardului Timișoara);

- siguranță în trafic: măsuri de calmare a traficului în zonele periculoase, protecție pentru pietoni și bicicliști, treceri de pietoni supraînălțate, intersecții sigure și camere automate pentru sancționarea vitezomanilor care ne pun viața în pericol;

- spații publice și verzi de calitate: refacem marile piețe prin concursuri internaționale de soluții, realizăm registrul spațiilor verzi publice, recuperăm spațiile verzi pierdute, amenajăm coridoarele verzi ale Capitalei, reabilităm marile parcuri și valorificăm malurile lacurilor;

- urbanism și infrastructură: finalizăm Planul Urbanistic General al Capitalei și terminăm modernizarea rețelei de termoficare — încă 800 km, peste cei 200 realizați de Nicușor Dan;

- sănătate și administrație modernă: modernizăm rețeaua de spitale și digitalizăm complet Primăria Capitalei, pentru un acces rapid și transparent la servicii publice”, a enumerat Drulă, pentru Ziare.com.

Cine ar putea lupta pentru Primăria Capitalei

Pe buletinul de vot al bucureștenilor ar putea să mai apară:

- Ciprian Ciucu sau Stelian Bujduveanu din partea PNL;

- Daniel Băluță sau Gabriela Firea din partea PSD;

- Anca Alexandrescu, independentă susținută de AUR sau în calitate de membru AUR;

- Cristian Popescu Piedone, din partea unui nou partid, pe care-l conduce, PNRR;

- Ana Ciceală, din partea partidului SENS;

- Vlad Gheorghe, din partea partidului DREPT;

- Alexandru Zidaru, cunoscut drept influencerul Makaveli, posibil candidat independent;

- Liviu Negoiță, din partea PUSL.

