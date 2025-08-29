Cătălin Drulă, după ce PSD a avertizat cu privire la „ruperea” coaliției în cazul unei candidaturi comune USR-PNL: „Pun aceste declarații pe seama unor tulburări interne” VIDEO

Autor: Grigore Dobritoiu
Vineri, 29 August 2025, ora 20:55
Cătălin Drulă, după ce PSD a avertizat cu privire la „ruperea” coaliției în cazul unei candidaturi comune USR-PNL: „Pun aceste declarații pe seama unor tulburări interne” VIDEO
Reprezentanții coaliției de guvernare FOTO Senatul României

Fostul președinte USR, deputatul Cătălin Drulă, a comentat vineri, 29 august, afirmația lui Sorin Grindeanu, care a avertizat că o candidatură comună USR-PNL la Primăria Capitalei ar „izola” PSD în coaliție și ar crește riscul unei „rupturi”. Drulă pune această afirmație pe seama unor „tulburări” în interiorul PSD, generate de viitorul congres al partidului.

„Nu cred că are motive de îngrijorare domnul Grindeanu, pentru că această coaliție a fost formată pentru a face guvernarea centrală a României. În protocolul acestei coaliții nu există nimic care să se refere la alegerile pentru primării. Nu am făcut o alianță politică, în sensul legii, cum era USL. Nu avem așa ceva. Suntem într-o coaliție de patru partide destul de diferite care se ocupă cu guvernarea României”, explică Drulă.

Acesta spune că fiecare partid are dreptul și libertatea de a adopta orice strategie politică își dorește.

„Pun aceste declarații politice mai degrabă pe seama unei tulburări interne din PSD, legată de apropierea unui congres, poate și o tactică de negociere. Nu cred că se pune problema în termenii aceștia și cred că știu și dumnealor lucrul acesta. Eu aș face diferența între anumite gesturi și semnalizări politice și, de fapt, ce se va întâmpla”, adaugă fostul ministru al Transporturilor.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus luni că varianta unui candidat comun PNL-USR la Primăria Capitalei ar izola PSD în coaliție.

Grindeanu a avertizat că, într-un asemenea scenariu, există „șanse foarte mari” ca alianța să se rupă, subliniind totodată că discuțiile pe tema Bucureștiului au „un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică”.

Interviul integral poate fi urmărit mai jos:

