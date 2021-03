Autostrada de 440 de kilometri care ar urma sa fie terminata pana in 2024. "Lucrarile ar trebui sa dureze doi ani in zona usoara"

Este un termen mult mai optimist fata de declaratiile fostului omolog, care avansa anul 2026 ca termen de finalizare a drumului care leaga Ploiesti de Pascani, pana la Vama Siret."Pentru autostrada A7 avem totul facut, inclusiv proiectul tehnic. Ii dam constructorului doar schitele. Nu mai pasezi acea responsabilitate. In mai se lanseaza la licitatie de executie pana la Buzau, Ploiesti-Buzau. Dupa 3 luni urmeaza Buzau-Focsani, dupa 2-3 luni urmeaza Focsani-Bacau si sper sa intre tot anul asta Bacau-Pascani. As vrea anul acesta sa incheiem contractele efectiv. Lucrarile ar trebui sa dureze in zona mai usoara doi ani, in unele se duc spre doi ani si jumatate. Pana in 2024 ar trebui sa avem mare parte din aceasta autostrada gata, daca nu chiar pe toata", a aratat ministrul Transporturilor. Autostrada , in lungime de 439 de kilometri, va fi realizata pe segmente, respectiv Ploiesti - Buzau; Buzau - Focsani; Focsani - Bacau si Bacau Pascani.Momentan, pe sectorul Ploiesti - Buzau studiul de fezabilitate si geotehnic vor fi gata la inceputul lunii martie, iar auditul de siguranta pe 8 martie. Pentru Buzau - Focsani acordul de mediu va fi gata pe 21 iunie. Pe segmentul Focsani - Bacau se estimeaza ca pana pe 15 martie va fi gata acordul pentru memoriul de mediu iar pe 10 iulie va fi predat acordul de mediu, urmand ca in septembrie - octombrie sa fie lansata executia.Mai departe, tronsonul Bacau - Pascani are ca termen luna aprilie finalizarea studiului geotehnic si de fezabilitate, iar acordul de mediu in august. Abia in noiembrie-decembrie se estimeaza lansarea licitatiilor.Autostrada A7 este prinsa in Planul National de Redresare si Rezilienta, iar costurile pentru cei aproape 430 de kilometri care leaga Muntenia de Moldova sunt estimate la 1,7 miliarde de euro.