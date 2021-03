Autostrada Timisoara-Moravita, mai aproape de realitate. Care este traseul decis de autoritati pentru soseaua de 70 de km

"S-a incheiat analiza multicriteriala a studiului de fezabilitate pentru Autostrada Timisoara - Moravita (circa 70 de km lungime), iar acum pot incepe investigatiile de teren si proiectarea detaliata.In cadrul proiectului, au fost cercetate 11 variante de traseu. Toate au fost comparate in cadrul analizei multicriteriale, pe baza unor norme economice si de mediu - 70% a contat criteriul economic si 30%, cel de mediu.Pe primul loc se afla, la mare distanta de celelalte alternative de traseu, varianta 5 (85 de puncte din 100, in timp ce a doua clasata a avut 54 de puncte).Varianta 5 propune o ruta care se desprinde din A1 in zona Remetea Mare, continua in paralel cu centura Timisoara Sud pana in zona Giroc, unde va fi realizat un drum de legatura cu aceasta centura. De acolo, traseul merge spre sud, pe ruta Jebel - Opaita - Stamora Germana - Moravita, pana la granita cu Serbia.Astfel, dam startul fazei a doua a studiului de fezabilitate care implica investigatii detaliate de teren (studiile geotehnic, arheologic, topografic, mediu) si care va fi gata in primavara anului viitor.Anul acesta, proiectul beneficiaza de alocari de 4,9 milioane de lei de la bugetul de stat, din fonduri europene.A9 Timisoara - Moravita este cruciala pentru conexiunea vestului tarii cu Serbia si, mai departe, la reteaua rutiera din Balcanii de Vest, respectiv din sudul Europei.#RevolutiaBuneiGuvernari presupune si transparenta institutionala. De aceea am cerut publicarea pe site-ul CNAIR a analizei multicriteriale, astfel incat oricine sa poata accesa si conspecta documentul", a scris Catalin Drula pe Facebook