Catalin Drula anunta proiectarea a trei noduri rutiere pe A 1, A 2 si A 3. CNAIR confirma semnarea contractului

CNAIR a confirmat apoi ca a semnat contractul."Joi, 20.05.2021, C.N.A.I.R. S.A. a semnat contractul "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie privind realizarea a 3 noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3" cu SEARCH CORPORATION S.R.L. Valoarea contractului este de 1.367.790,97 lei fara TVA, sursa de finantare fiind din Fonduri Europene Nerambursabile", a transmis, joi, CNAIR.Durata contractului este de 10 luni de la data de incepere.Obiectul contractului de servicii consta in elaborarea SF si a PTE pentru:- Nod Rutier Autostrada A1 (km 73+100) - DJ 702F (Ionesti);- Nod Rutier Autostrada A2 (km 90+100) - DJ 306 si DN3A (Dragos Voda);- Nod Rutier Autostrada A3 km (36+700) - DJ 101C la Gruiu (Sector Bucuresti - Ploiesti).Castigatorul va presta urmatoarele servicii si va elabora, printre altele, urmatoarele documente:- Realizarea Studiului de Fezabilitate,,- Intocmirea documentatiei suport si asistenta acordata Autoritatii Contractante pentru depunerea si sustinerea aplicatiei de finantare- Realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire si asistenta tehnica pana la obtinerea Autorizatiei de Construire de catre Autoritatea Contractanta (CNAIR),- Realizarerea Proiectului Tehnic de Executie,- Documentatia de atribuire a contractelor de executie lucrari - Asistenta tehnica acordata Autoritatii Contractante in perioada derularii procedurilor de achizitie publica pentru executie lucrari.In data de 18.03.2021, CNAIR a semnat contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic de Executie necesare realizarii a 6 noduri rutiere pe Autostrazile A1 si A3, in zona de Vest a Romaniei, si anume:- Nod rutier: A1 (km 326+155) - DJ 704 (Cugir)- Nod rutier: A1 (km 362+813) - DC 129 (Santuhalm)- Nod rutier: A1 (km 485+030) - DJ 609E (Recas)- Nod rutier: A1 (km 450+210) - DJ 609 (Bethausen)- Nod rutier: A1 (km 528+509) - DJ 682G (Cruceni)- Nod rutier: A3 (km 39+940) - DN 1P (Spinus)"In aceasta dimineata a fost semnat contractul pentru proiectarea a 3 noduri rutiere pe autostrazile care radiaza din Bucuresti, anume A1, A2 si A3", a scris, joi, pe Facebook , Catalin Drula.