Cătălin Drulă: „Plec din cauza unui premier iresponsabil și incapabil. Da, Florine, s-a terminat”

„Deocamdată e ultima oară când ne vedem în acest format. Mi-am depus demisia, plec astăzi de la un minister la care am muncit zi și noapte.Plec din cauza unui premier iresponsabl și incapabil să înțeleagă ce însemană conducerea unui guvern Da, Florine, s-a terminat. Te agăți de putere, dar nu înțelegi că România nu te mai vrea.Închei etapa cu fruntea sus și cu mândrie. Eu nu sunt omul bilanțurilor”, a declarat fostul ministru al Transporturilor.El a precizat că şi-a făcut treaba cu pasiune până când nu a mai putut din cauza unui premier "toxic"."Am venit aici din pasiune şi mai ales cu pasiune şi am făcut treabă până în ultimul moment, până când nu s-a mai putut din cauza unui şef de guvern toxic pentru România. Închei acest mandat, acest mandat cu fruntea sus şi cu mândria de tot ceea ce am realizat alături de echipa mea”, a mai transmis Cătălin Drulă.Liberalii din echipa Cîțu au discutat împărțirea ministerelor rămase libere în urma demisiei miniștrilor USR PLUS.Potrivit unor surse liberale, ministru interimar al Transporturilor, în locul lui Cătălin Drulă, ar urma să fie ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, ar urma să preia interimar și Ministerul Sănătății, iar în locul lui Ciprian Teleman la Ministerul Cercetării ar urma să fie numit interimar ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.Premierul Florin Cîțu ar urma să preia interimatul de la Ministerul Fondurilor Europene, iar Virgil Popescu , ministru al Energiei, ar urma să fie numit interimar la Ministerul Economiei în locul lui Claudiu Năsui Miniștrii USR PLUS au anunțat luni seara, 6 septembrie, că demisionează din Guvernul condus de Florin Cîțu.