Catalin Drula insista ca sindicatul de la metrou sa suporte pagubele aduse companiei: "Circula un fake news cum ca nimeni nu pateste nimic"

Decizia Metrorex, dupa discutiile cu sindicatul: nu se vor face concedieri

"Au aparut niste povesti in spatiul public in ultimele 24 de ore care sunt cam ca la Radio Erevan. Circula un fake news de la sindicat cum ca s-a pus batista pe tambal, adica vezi Doamne, nimeni nu pateste nimic, salariile raman cum sunt, personalul ramane cum e, totul e bine si frumos. E nimic mai departe de adevar. E complet fals si va spun ca si actiunile penale, cele depuse la DNA si DIICOT continua, nu negociem legea, s-a lucrat zilele trecute (...), politia a identificat 350 dintre participantii care au participat la blocarea metroului", a afirmat Catalin Drula, dupa sedinta de Guvern de miercuri.El a adaugat ca nici Ministerul Transporturilor, nici Metrorex nu dau inapoi si "nimeni nu scapa de raspundere"."Astazi Metrorex va depune o actiune la Tribunalul Bucuresti pentru despagubirea Metrorex de catre sindicat pentru pagubele de peste 2,8 milioane de lei cauzate in acea zi in care metroul nu a putut circula. Ca sa fie foarte clar, actiunea de despagubire indreptata impotriva sindicatului USLM, pe romaneste vom cere banii de la Radoi si de la sindicatul pe care il conduce.Chiar ei au semnat pe un proces verbal ca actiunea de vineri a fost oprire voluntara a lucrului si am cerut Tribunalului sa constate ca aceasta este o forma de greva nelegala si exista o actiune de recuperare prevazuta de lege pentru aceste pagube. In plus, toate toate celelalte cai de tragere la raspundere a celor implicati - dar nu toate sunt de competenta noastra, a Ministerului sau a Metrorex - merg inainte", a sustinut Drula.El a explicat ca, in cadrul Metrorex, legat de salarizare si de personal, este "matematic imposibil" si "contabil imposibil" ca lucrurile sa ramana la fel, pentra cu bugetul prevazut si veniturile Metrorex nu acopera plata salariilor la nivelul actual, pentru angajatii actuali."Exista doar variante matematice simple: ori se accepta de catre angajati si de catre sindicat o renegociere si eventual acea crestere de 18% de anul trecut sa nu mai aiba loc sau sa aiba loc candva in viitor, esalonat, ori se ajunge la disponibilizari sau mai exista si varianta a treia, care e cel mai putina fericita, dar daca nu exista intelepciune se va ajunge acolo, si anume insolventa, iar o companie care intra in insolventa are libertati mari de a face si concedieri si scaderi de salarii.Nu sunt un scop in sine aceste concedieri sau scadere de salarii, este vorba doar de sanatatea economica a unei companii careia ii lipsesc veniturile pentru a acoperi acele salarii, iar ca urmare a unei cresteri de salarii iresponsabile nebazata de date economice, de anul trecut din septembrie, de 18%, aceste salarii sau aceasta masa salariala a crescut cu 200 de milioane de lei, deci pur si simplu s-a adancit", a afirmat Drula.Referitor la spatiile comerciale, "ca de fapt se pare ca de acolo a pornit accest asa-zis conflict de munca, din notificarile care au fost trimise joi pentru eliberarea acestor spatii care se afla pe domeniul public fara acte", Drula a aratat ca exista o somatie care expira in 2 aprilie, dupa care se va merge inainte cu caile legale: evacuare, demolarea spatiilor fara forme legale.Raspunzand unei intrebari, Drula a sustinut ca liderul sindical Ion Radoi a prezentat, ca parte a unui proces-verbal, temele de discutie ca si concluzii."Temele propuse de discutie de sindicat sunt puse ca si concluzii care sunt semnate, dar scrie acolo astea sunt temele de pe agenda discutiei. Referitor la actiunile disciplinare, care sunt strict actiunile disciplinare, deci cercetarile interne (...) a fost in acordul de la Prefectura ca o saptamana - atat - pana pe 5 aprilie sa fie suspendate eventuale cercetari disciplinare interne, dar de luni se aplica", a afirmat ministrul Transporturilor. Metrorex anunta, marti seara, ca s-a fnalizat prima runda de discutii dintre conducerea companiei si reprezentantii sindicatului . In cadrul discutiilor directorul general al Metrorex, Stefan Paraschiv, a reiterat ideea ca nu vor exista disponibilizari, iar cercetarea celor care au participat la protestul de vineri este suspendata. Conducerea companei anunta, insa, ca problemele financiare ale Metrorex trebuie rezolvate, iar cercetarea penala si recuperarea pierderilor de la cei cre au blocat metroul continua."Discutiile cu sindicatul USLM s-au finalizat marti, 30 martie, cu aceleasi concluzii precum cele stipulate in procesul verbal de vineri, ziua actiunii ilegale, care a dus la blocarea metroului. In cadrul discutiilor, directorul general al Metrorex, Stefan Paraschiv, a reiterat ca, la acest moment nu se vor opera disponibilizari. Situatia economica a companiei va fi pe agenda unei discutii viitoare, insa ea ramane neschimbata. Metrorex trebuie sa isi asaneze problemele financiare", a transmis, marti seara, Metorx, intr-un comunicat de presa.Metrourile nu au functionat, vineri, dupa ce cateva sute de angajati au protestat coborand pe caile de rulare.Metorex a anuntat ca pierderile cauzate de actiunea de protest considerata ilegala depasesc 2,8 milioane de lei, ar compania va face toate demersurile legale pentru recuperarea prejudiciului.Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a depus o plangere la DNA, iar Metrorex la DIICOT, fiind deschise anchete.