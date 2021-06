Catalin Drula anunta in versuri deschiderea unui centru de vaccinare in Gara de Nord: "Hai cu mic, cu mare/ In gara, la vaccinare"

Ministrul afirma ca este la indemana oricui sa faca acest pas: "Simplu, comod, in drum catre orice destinatie, o singura doza cu vaccinul Johnson & Johnson "."Hai cu mic, cu mare,In gara, la vaccinare.OK, recunosc. Nu ma pricep la poezii si nici mici nu sunt la noul cabinet de vaccinare impotriva COVID-19, care s-a deschis in aceasta dimineata in Gara de Nord. Dar un lucru e cert: o vacanta la mare, de pilda, merge de minune cu un vaccin. Simplu, comod, in drum catre orice destinatie, o singura doza cu vaccinul Johnson & Johnson", a scris, miercuri, pe Facebook, Catalin Drula.Acesta a anuntat ca primii oameni s-au vaccinat la mai putin de doua ore de la deschidere."Le multumesc lor si tuturor celor care se vaccineaza pentru ca toata tara sa revina cat mai repede la normalitate. Nu uitati, si pe aeroportul Henri Coanda functioneaza in continuare cabinetul de vaccinare. De la deschidere, 710 persoane s-au imunizat", a mai scris Drula.Pana marti seara s-au vaccinat 4.580.633 persoane", scrie Drula pe Facebook.