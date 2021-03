Ministrul Transporturilor afirma ca pe 80% din proiectul drumului expres Craiova-Pitesti se lucreaza fara restrictii

"E vorba de 6 proiecte de infrastructura rutiera si 2 de infrastructura feroviara. In primul rand, drumul expres Craiova-Pitesti. (...) Se deblocheaza integral lotul I, lotul I este cel dinspre Craiova, primii 17 kilometri, e semnat de vreo doi ani de zile, dar, din pacate, traseul se suprapunea cu un camp de sonde de 8 kilometri unde nu s-a lucrat, ma rog, a trebuit mutat traseul si pe noua locatie nu exista terenul achizitionat de stat.Am dat autorizatie de construire pe 5 din acei 8 kilometri lipsa luna trecuta, acum am facut exproprierea pentru ultimii 3 si in 30 zile, conform normelor legale, cand va fi emisa decizia de expropriere putem da autorizatia de construire, astfel incat constructorul poate lucra pe toti acei 17 kilometri ", a declarat Catalin Drula , intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria Ministrul a explicat ca lotul II din drumul expres Craiova-Pitesti este in constructie si "va fi finalizat la sfarsitul acestui an, inca 40 de kilometri", iar pe lotul III a fost emisa autorizatie de construire saptamana trecuta."Deci, practic, pe 80 % din lungimea acestui proiect de la Craiova la Pitesti se lucreaza fara restrictii. Pentru ultimul lot, cel dinspre Pitesti, lotul IV, am desemnat castigatorul, care e a aceeasi firma de pe loturile II si III, numai ca s-au introdus niste contestatii saptamana trecuta si asteptam rezolvarea lor, dupa care putem rezolva si acolo contractul", a precizat Drula.Ministrul a adaugat ca miercuri dimineata la Compania de Drumuri s-a semnat contractul pentru proiectarea studiului de fezabilitate si proiectului tehnic pentru Drumul expres Craiova-Targu Jiu."E un proiect super important pentru Oltenia, pentru zona de vest a Olteniei, pentru Targu Jiu, trece chiar si dincolo de munti, pentru ca de la Petrosani, dupa ce treci Valea Jiului (...), te inscrii pe acest drum expres de in jur de 100 de kilometri si intri in reteaua de drumuri rapide, deci practic reteaua de drumuri rapide se extinde pana la Targu Jiu.Asta ajuta si spre zona de nord-est a judetului Mehedinti, zona Baia de Arama, tot bazinul Gorjului si va duce la dezvoltarea acestei zone. E un contract din generatia de proiecte care sunt pregatite complet inainte de a fi lansate in licitatie ", a declarat Drula. Al treilea proiect, a adaugat el, este centura municipiului Targu Jiu."Este un proiect care a inceput in 2014, daca nu ma insel, e la stadiu de niste lucrari abandonate de vreo 3-4 ani de zile si vestea buna este (...) ca ordinul de incepere a lucrarilor a fost emis, cu un nou constructor, s-au reluat lucrarile si la anul va fi gata, varianta de ocolire ii spune tehnic, centura Targu Jiu ii spune lumea", a completat el.Un al patrulea proiect, a spus ministrul, este drumul rapid Craiova-Lugoj."Craiova - Filiasi - Drobeta Turnu Severin - Baile Herculane - Caransebes - Lugoj. Deci, practic, drumul rapid si eu ii spun drumul rapid pentru ca va fi autostrada sau drum expres ca profil, adica 22 sau 26 de metri pe diferite sectiuni (...), este una dintre legaturile foarte importante peste Carpati de care avem nevoie si este in special importanta pentru Oltenia, pentru Dolj, pentru Mehedinti, pentru zona de Olt, pentru zona de sud a tarii", a completat Drula.El s-a referit si la un alt proiect, respectiv Centura Craiova sud, care se afla in licitatie pentru constructie."Pe 19 februarie a fost lansata licitatia, iar la finalul acestei luni vom avea si ofertele depuse, e un proiect de 10 kilometri", a explicat el.Al saselea proiect, a mentionat Drula, este Defileul Jiului, pe DN 66, intre Targu Jiu si Petrosani."Acum 3 saptamani - si acolo a fost un contract care e abandonat de cativa ani - au inceput lucrarile pentru constructia unui pod nou peste Jiu si a unei parcari in apropierea manastirii Lainici, un obiectiv turistic si cultural-religios extrem de important, unde se aglomereaza pentru ca e un loc unde vin foarte multi oameni si se bloca traficul si cu aceasta parcare se va rezolva si fluidizarea in acea zona", a afirmat Drula.Ministrul s-a referit si la doua proiecte pe calea ferata care vor deservi zone din Oltenia."Pe calea ferata ne-am propus pentru acest an si am dat sarcina companiei CFR S.A., companie care gestioneaza infrastructura feroviara, sa rezolve restrictiile si limitarile de viteza dintre Bucuresti si Craiova. Intre Bucuresti si Craiova, un tren de persoane face 3 ore si jumatate acum, de unde, in anii ' 80, facea 2 ore si asta nu mai poate continua asa.Au obiectiv sa rezolve anul acesta cat mai multe din restrictii, si-au asumat ca vor reduce cel putin 40 de minute din acest timp, pentru ca unele lucrari se intind si pentru anul urmator, iar mai departe, de la Craiova la Caransebes, deci, practic, parte din linia Craiova - Timisoara, sa finalizam anul acesta studiul de fezabilitate pe coridor european, iarasi reconstructie, tuneluri, al doilea fir, pentru ca este linie simpla", a mai spus ministrul.