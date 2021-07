Șase constructori se bat pentru un contract de 1 miliard de euro: Cel mai greu tronson montan de pe Autostrada Sibiu - Pitești cu 7 tuneluri

Tronsonul, în lungime de 31,33 de kilometri, presupune execuția a 7 tuneluri cu o lungime de circa 4,9 km în total, 27 de viaducte, 22 de poduri, un ecoduct și câteva sute de lucrări de consolidare și susținere versanți.”În cursul zilei de astăzi, 23 iulie 2021, CNAIR SA a finalizat procesul de evaluare a candidaturilor depuse în cadrul procedurii de atribuire Proiectare şi Execuţie Autostrada Sibiu – Piteşti, Secţiunea 2: Boiţa – Cornetu”, a transmis, vineri, compania.CNAIR SA a calificat, în urma aplicării criteriilor de selecţie, conform algoritmului de calcul aferent Criteriilor de selecţie nr. 1-5, următoarele candidaturi pe primele 6 locuri:1. ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. - CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.2. ASOCIEREA MAKYOL INSAAT SANAYI TURIZM VE TICARET A.S. – GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. - YAPI MERKEZI İNŞAAT VE SANAYI A.Ş. - OZALTIN INSAAT TICARET VE SANAYI A.S.3. ASOCIEREA AKTOR S.A. - RIZZANI DE ECCHER S.p.A.4. ASOCIEREA STRABAG SRL - ACCIONA CONSTRUCCION SA5. IMPRESA PIZZAROTTI & C S.p.A.6. ASTALDI SPAÎn perioada imediat următoare, Autoritatea Contractantă va transmite Invitaţia de participare la Etapa a II-a a procedurii de atribuire - ETAPA DE DEPUNERE A OFERTELOR - candidaţilor antementionati.Termenul pentru depunerea ofertelor a fost stabilit pentru data de 20.09.2021.Tronsonul de 31,33 de km presupune construcția a 7 tuneluri cu o lungime totală de peste 4,9km, 27 viaducte, 22 poduri, un ecoduct de circa 210 metri lungime în zona Lazaret și alte câteva sute de lucrări de consolidare, susținere și structuri de stabilizare. La mijlocul lunii trecute, Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat intr-o postare pe Facebook , ca a emis autorizatia de construire pentru lotul 5 al autostrazii Sibiu-Pitesti, iar constructorul poate incepe lucrarile."Lucrarile pot incepe la autostrada A1 Pitesti-Curtea de Arges. Tocmai ce am emis autorizatia de construire pentru lotul 5 al autostrazii Sibiu-Pitesti. Este vorba de un tronson intre Curtea de Arges si Pitesti, lung de 30 de km.Constructorul a inceput mobilizarea si va demara lucrarile in perioada urmatoare.Proiectul este unul amplu, care valoreaza 1,7 miliarde de lei si cuprinde:- 13 poduri;- 3 pasaje;- un viaduct;- 3 noduri rutiere la Curtea de Arges, Baiculesti si Bascov;- 2 spatii de servicii, cate unul pe fiecare sens, care vor fi amenajare modern;- 2 parcari de scurta durata, de-o parte si de alta a drumului;- 2 centre de coordonare si intretinere, la Bascov si la Curtea de Arges", a transmis Catalin Drula Sectiunea 5 Curtea de Arges - Pitesti are 30,35km. Contract a fost semnat in mai 2020, iar constructorul desemnat este Astaldi. Costul total este de 1.710.277.069,34 lei (fara TVA), iar termenul de executie este de 12 luni de proiectare si 48 de luni de realizare a lucrarilor.