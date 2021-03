Companiile din China, interzise la licitatiile publice din Romania. Decizia se va aplica procedurilor viitoare

Ministrul Drula spune ca excluderea de la lictatii se va aplica doar pentru proiectele viitoare. De la licitatii nu vor fi excluse companii din Statele Unite, Japonia, Canada sau Turcia, a mai precizat ministrul."OUG a fost prezentata in prima lectura. Acea Ordonanta care modifica legea achizitiilor publice clarificand aspecte privind domiciliul operatorilor economici care pot participa la achizitiile publice din Romania in conformite cu prevederile UE care a spus statelor membre ca la procedurile de achizitii publice statele membre nu sunt obligate sa permite decat accesul operatorilor economici din alte state membre sau din tari cu care UE are un acord pentru participare, e vorba de aproximativ 20 de state care includ SUA, Canada, Japonia precum si state din zona de proximitate. In ceea ce priveste Turcia, este parte a acordului de preaderare, sunt state de unde operatorii economici sunt acceptati", a declarat ministrul Transporturilor, citat de Digi24.ro Acesta a precizat ca si alte state membre au luat aceasta decizie si ca limitarea se refera doar la procesul de achizitii publice.Pentru proiectele aflate in curs, unde la licitatii s-au inscris companii din China, accesul lor va fi permis."Nu sunt multe din firme din China care lucreaza, sunt multe care au depus oferte si contestatii. Din analiza juridica nu se pot aplica aceste prevederi celor in curs. Se va aplica pentru procedurile viitoare", a mai explicat ministrul.