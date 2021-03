Catalin Drula, despre subcontractorii din constructii: "Exista si situatii in care firmele si-au mai luat tepe"

Referind-se la firmele romanesti care lucreaza ca subcontractori pentru companiile care castiga licitatii pentru mari proiecte de infrastructura si care nu isi primesc banii, ministrul Transporturilor afirma ca legislatia permite plata directa catre subcontractori, cu conditia ca acestia sa fie declarati.El a declarat miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca avand in vedere numeroasele proiecte pe care autoritatile le demareaza in domeniul infrastructurii, "piata acum e in avantajul" subcontractorilor in sensul in care "se bat contractorii mari pe ei" si "nu mai au acea presiune sa execute lucrarile in orice conditii"."Stiu ca exista si situatii in care firmele, din pacate, ca sa folosim un termen colocvial, si-au mai luat tepe si e trist ca s-a ajuns acolo. Avem si cazuri de contracte reziliate. Exista, bineinteles, deschidere, unde putem sa ajutam. Pe parte legislativa s-a intervenit in anii trecuti si subcontractorii pot fi platiti direct, dar, pana la urma, si actorii economici trebuie sa-si protejeze un pic interesele si sa semneze contractele cu clauzele corecte, sa intre ca subcontractori declarati, sa lucreze la alb. Si acum e un moment bun pentru piata de constructii, in care nu exista o disperare pentru ca e invers: mai degraba se cauta foarte mult resurse si atunci isi pot permite sa intre in conditii corecte, cred", a declarat Catalin Drula.