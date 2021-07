Catalin Drula desfiinteaza agentia care ar trebui sa salveze oameni pe mare: "Barca lor de milioane de euro nu merge pe vreme rea"

De asemenea, la Administratia Fluviala a Dunarii de Jos, Porturile Galati, Autoritatea Navala Romana a fost trimis corpul de control."Vreau sa salut actiunea procurorilor cred si am crezut intotdeuna ca puterile statului trebuie sa isi faca fiecare treaba, noi putem sa mergem pana la un punct. Chiar la acea Agentie de Salvare a Vietii de Om pe Mare noi aveam un control pornit la cererea mea, daca va aduceti aminte in martie s-a scufundat un vas ucrainean, iar vasul ASVOM nu a putut iesi din port ca era vreme rea si barca pe care ei au dat milioane de euro nu poate functiona pe vremea aia. Am trimis un corp de control acolo, un control incheiat care a ridicat o serie larga de probleme pe zona de achizitii", a declarat Catalin Drula, aflat la Timisoara.Agentia va fi desfiintata, iar atributiile acesteia vor fi preluate de IGSU, a anuntat Drula."Am un anunt de facut, aceasta Agentie va fi desfiintata. Am discutat si cu premierul Romaniei si si-a dat acordul. Atributiile sale vor fi preluate de IGSU pentru ca, de fapt, nici nu isi avea neaparat rostul, iar prin felul in care au reactionat, in fine, e un dosar in curs, va trebui sa ajunga la final, arata ca sunt suspiciuni mari de integritate, in orice caz de competenta grave, vom desfiinta aceasta Agentie", a declarat Catalin Drula.Ministrul Transporturilor a mai precizat ca a trimis corpul de control si la alte institutii din domeniul naval."In ceea ce priveste celelalte institutii din domeniul naval, Administratia Fluviala a Dunarii de Jos, Porturile Galati, Autoritatea Navala Romana, am trimis si acolo corpul de control pentru ca sunt, la fel, suspiciuni. Acolo am luat deja masuri de schimbare a conducerilor, am adus profesionisti, la fel ca si la Portul Constanta in Consiliile de Administratie. Dealtfel e un poces amplu de numire a profesionistilor de organizare de proceduri pentru mandate stabile pe patru ani ca sa nu mai stea la mana politicului. Face parte din efortul de profesionalizare pe care il facem", a mai declarat Catalin Drula.Catalin Drula se afla, duminica, la Timisoara, pentru a participa la Conferinta judeteana de alegeri a USR PLUS unde candideaza pentru un loc in Biroul Judetean. Pentru functia de presedinte al USR PLUS Timis s-a inscris un singur candidat, actualul primar al municipiului Timisoara, Dominic Fritz