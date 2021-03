Drula, despre discutiile cu sindicalistii de la metrou: Nu exista niciun fel de acord. Ce au prezentat ca un rezultat al unor negocieri sunt, de fapt, cerintele dumnealor

Salariile mari din Metrorex

Protestul de vineri

"Ceea ce au prezentat ca un rezultat al unor negocieri sunt, de fapt, cerintele dumnealor. Nu exista niciun fel de acord, dumnealor solicita sa mearga totul asa cum a fost pana acum, adica cu acelasi numar de personal si aceleasi salarii, lucru care este imposibil in contextul legii bugetului de stat care revede ca bugetul salarial pe 2021 nu poate fi mai mare decat cel pe 2020, or cu cresterea de 18%, matematic, nu se poate, nu exista venituri ale companiei, plus compensatia pe care o primeste din partea statului care sa acopere aceste cheltuieli salariale", a afirmat Catalin Drula, vineri, intr-o interventie telefonica la Digi 24. El a explicat ca ministerul a acceptat "continuarea unor discutii , pentru ca asta este un lucru normal, dialogul social, dialogul real". Drula a precizat ca majorarea de salarii cu 18 procente a fost obtinuta pentru angajatii de la metrou in conditiile in care Metrorex a avut pierderi de 120 de milioane de lei fata de veniturile "dintr-un an normal".El a afirmat ca oricum in Metrorex sun salarii "foarte mari", aratand ca un jurist, un traducator sau un consilier al directorului au venituri de 6.000-9.000 de lei net, iar veniturile depasesc 10.000 de lei pentru cei cu pozitii de conducere. Salariile s-au dublat in ultimii cinci ani si au fost an de an cresteri cu 20% . Si s-a ajuns la o situatie nesustenabila in care veniturile nu acopera decat intr-o proportie foarte mica aceasta masa salariala (...) si matematic nu se mai inchide bugetul, e o companie cu pierderi. Or, pentru a nu ajunge intr-o situatie nefericita, o situatie de insolventa , momentul in care nu mai poti achita datoriile, noul management a procedat profesionist si a avut o intalnire cu sindicatele si le-a spus aceste lucruriAsta nu a fost miza actiunii de astazi, miza a fost determinata de o alta mare problema a companiei Metrorex, respectiv aceste spatii comerciale care sunt administrate de firma sindicatului de 20 de ani si pentru care exista nenumarate rapoarte ale Corpului de Control care spun ca sunt ocupate ilegal", a adaugat Drula.Circulatia metrourilor a fost blocata, vineri, dupa ce aproximativ 600 de salariati de la metrou s-au aflat in subteran si blocau caile de rulare.Vineri seara, reprezentantii Metrorex au anuntat ca la ora 22.00 s-a reluat circulatia trenurilor de metrou.