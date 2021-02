Metrorex si centura Capitalei ar putea fi transferate la Primaria Bucuresti. Anuntul ministrului Transporturilor

Centura Capitalei, la PMB

"Daca domnul Nicusor Dan doreste sa preia metroul impreuna cu subventia care este necesara operarii, cred ca este o varianta viabila, dar, din cate stiu, bugetul Bucurestiului in momentul de fata nu ar suporta sub nicio forma. Sunt si probleme de legalitate, in care subventia sa ramana la nivel national, iar toti romanii sa plateasca si metroul sa fie administrat de primarie. Acelea cred ca erau declaratii pur politice.Subventia este normal sa o plateasca institutia in a carei administrare se afla", a explicat ministrul Transporturilor, Catalin Drula in cadrul emisiunii Dialogurile Ziare.com Ministrul Drula a anuntat ca Centura Capitalei ar putea fi transferata primariei condusa de Nicusor Dan sau zonei Bucuresti-Ilfov, odata ce se finalizeaza lucrarile."In ceea ce priveste centura, avem doua proiecte in momentul de fata. Upgrade-ul centurii existente, cu pasaje. Luna trecuta am lansat dublarea sectorului sud-vestic, acolo o sa fie patru benzi. (...) Pe centura existenta , cred ca odata finalizata si odata ce avem si A0, care va prelua traficul de lung parcurs, TIR-urile, putem discuta ca ea sa fie transferata Capitalei sau eventualei zone Bucuresti-Ilfov, daca vreodata se va face ceva in aceasta directie.Haideti sa terminam investitiile pe care le derulam prin Ministerul Transporturilor. Deocamdata, proiectele acestea mari le deruleaza mai bine Ministerului Transporturilor, dar", a declarat Drula.