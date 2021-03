Drula: Sunt convins ca situatia de azi de la metrou nu se va mai repeta. A fost o epoca in trecut, cand un lider de sindicat ordona ministrilor. S-a incheiat

"A fost o epoca in trecut, cand un lider de sindicat ordona ministrilor"

Metroul, blocat vineri

Intr-o interventie telefonica vineri seara, la Digi 24, ministrul Transporturilor a reafirmat ca protestul de vineri declansat de angajati ai Metrorex nu a fost o greva si nici o actiune sindicala spontana.El a sustinut ca printre cei care au "blocat functionarea metroului" s-au aflat, conform informatiilor pe care le are, oameni care nu sunt angajati ai Metrorex, iar altii care sunt salariati la metrou nu erau in timpul programului de lucru, el afirmand ca "majoritatea au venit normal la lucru".El a adaugat ca actiuni precum cea de vineri nu se vor repeta."Toate optiunile legale sunt pe masa, dar as vrea sa spun un lucru. Nu razbunarea e scopul nostru. Scopul nostru e sa avem o societate care sa fie sanatoasa, sa mearga bine, sa aiba un echilibru intre venituri si cheltuieli, clienti care sunt multumiti si angajati care sunt multumiti. Totusi ceea ce s-a intamplat astazi nu se mai poate repeta.A fost o epoca in trecut, cand un lider de sindicat, ca un sef de cartel, ordona ministrilor, ordona premierilor, presedintilor... s-a incheiat. De azi inainte domneste legalitatea in acest domeniu, ceea ce inseamna ca si consecintele incalcarii legii vor fi foarte, foarte ferme si cred ca au inteles toti cei care s-au implicat in aceasta actiune, multi dintre ei poate au fost manipulati in aceasta actiune care nu e una sindicala, excede oricarui cadru legal. A fost ultima zi cand s-a mai putut petrece asa ceva. Eu asta cred, intr-un stat de drept, institutiile noastre isi vor face treaba si nu vom mai avea astfel de situatii pe viitor", a declarat Catalin Drula.In ceea ce priveste pierderile ca urmare grevei, ministrul Transporturilor a precizat ca acestea sunt "la nivelul milioanelor de lei, iar consecintele pentru toate aceste actiuni de astazi merg inainte".Circulatia metrourilor a fost blocata, vineri, dupa ce aproximativ 600 de salariati de la metrou s-au aflat in subteran si blocau caile de rulare.Vineri seara, reprezentantii Metrorex au anuntat ca la ora 22.00 s-a r eluat circulatia trenurilor de metrou.