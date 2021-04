Catalin Drula anunta o executie bugetara record pe fondurile europene: 1,4 miliarde de lei. Unde vor merge banii

"O veste excelenta, la final de luna: executie bugetara record pe fonduri europene. Este rodul santierelor de infrastructura deschise in toata tara!Pana pe 28 aprilie, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a reusit sa absoarba 1,384 miliarde de lei - prin proiecte finantate din fonduri europene.Fata de aceeasi perioada a anului trecut, este o crestere de aproape 14%, iar fata de 2019 de 135%", a anuntat Catalin Drula pe Facebook Ministrul a adaugat apoi ca banii vor merge in proiectarea si executarea drumurilor expres si a autostrazilor."Acesti bani se vad concret in proiectarea si executia drumurilor expres si a autostrazilor (de exemplu: A0, Autostrada Sibiu - Pitesti, drumul expres Craiova - Pitesti, A7, A8, Autostrada Transilvania, Podul de la Braila) si in modernizarea liniilor de cale ferata - spre exemplu, Brasov - Sighisoara - Simeria - Arad sau Bucuresti - Giurgiu", a conchis Catalin Drula.