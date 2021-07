Barcile cu combustibili fosili, interzise pe lacurile care alimenteaza Clujul cu apa potabila. "Zonele de navigatie si cele de inot vor fi clar delimitate"

Pe cele doua lacuri va fi permis accesul doar pentru ambarcatiunile electrice, cu vele, vasle sau pedale."Am semnat un ordin de ministru prin care impunem masuri stricte privind navigatia ambarcatiunilor pe lacurile Tarnita si Fantanele.Astfel, este interzisa navigatia oricarei ambarcatiuni propulsate cu combustibili fosili. Sunt permise numai cele electrice, cu vele, vasle sau pedale.Municipiul Cluj se aprovizioneaza cu apa din aceste lacuri, iar poluarea lor nu poate fi acceptata.De asemenea, nici poluarea fonica nu va mai exista, ceea ce este un lucru extraordinar atat pentru rezervatia naturala din jurul lacurilor, cat si pentru turistii care petrec o vacanta acolo", a transmis ministrul Transporturilor, Catalin Drula.Viteza maxima permisa pentru ambarcatiuni este de 15 km/h, iar zonele de navigatie si cele de inot vor fi clar delimitate pentru siguranta turistilor.Seful de la Transporturi atentioneaza ca nerespectarea noilor reguli poate duce la amenzi. Prin ordinul de ministru se instituie si amenzi contraventionale pentru nerespectarea acestor reguli. Supravegherea respectarii regulamentului, precum si aplicarea de sanctiuni cade in sarcina autoritatilor locale.Clujenii au dreptul la apa curata, turistii au dreptul la liniste, siguranta si apa in care pot inota fara a fi expusi la substante toxice.Si nu in ultimul rand natura - fauna si flora - din zona are dreptul sa fie protejata prin aplicarea unor masuri, care nu pot fi catalogate altfel decat de bun simt", a mai spus Drula.Lacul Tarnita alimenteaza cu apa potabila municipiul Cluj. In ultimii ani, s-a transformat intr-un loc aglomerat de turisti cu ambarcatiuni puternice si de viteza, sky-jet-uri si chiar hidroavioane. Locuitorii zonei au cerut in nenumarate randuri reglementarea situatiei, semnand si o petitie in acest sens.