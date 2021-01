Ministerul Transporturilor va semna contractul pentru studiul de fezabilitate al autostrazii Ploiesti-Brasov

El anunta ca saptamana viitoare va fi semnat contractul pentru studiul de fezabilitate pentru acest proiect si sustine ca va cere firmei care va realiza studiul sa livreze mai repede solutiile pentru unele tronsoane."Au trecut 16 ani de promisiuni, dar de lucruri concrete in a face un pas inainte, in a pregati proiectul tehnic. (...) In astia 16 ani in care a mers greu nu s-a intamplat nimic. Saptamana viitoare ar trebui sa semnam sau, in fine, s-au trimis documentele catre firma care a castigat licitatia pentru proiectul tehnic al acestei autostrazi de la Ploiesti la Brasov. Asa cum a fost lansat inainte de mandatul meu caietul de sarcini, este doi ani cred studiul de fezabilitate si sase luni proiectul tehnic.Ceea ce vreau sa fac este ca pe zonele usoare si pe zonele critice sa conving firma sa ne livreze mai repede documentatia. De exemplu, ocolitoare la Comarnic, sa ne scape problema de acolo", a declarat Catalin Drula, marti seara, la TVR.In ceea ce priveste executia tronsonului, ministrul a estimat ca aceasta va dura 18-24 de luni."Trebuie sa fie mai repede de 10 ani. (...) Studiul de fezabilitate care se semneaza saptamana viitoare este de doi ani si eu as vrea ca firma sa il livreze mai repede. Daca il livreaza partea de la Comarnic mai repede, dam drumul la executie. Executia o sa dureze 18-24 de luni, e peste raul Prahova, e destul de complicat in zona respectiva", a adaugat ministrul.El a spus ca si-a propus sa realizeze un site pentru proiectul acestei autostrazii, din momentul semnarii contractului pentru documentatie, iar acest site ar urma sa arate oamenilor modul in care avanseaza lucrarile la acest proiect."Imi doresc ca anul acesta sa fie recordul in materie de sume investite in infrastructura rutiera si feroviara", a mai declarat ministrul Transporturilor, aratand ca suma alocata pentru acestea in anul in curs va fi de 8 miliarde de lei.Citeste si: