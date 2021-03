Ministerul Transporturilor anunta noul consiliu de administratie provizoriu de la Metrorex: un avocat, un economist si sefi de la OMV Petrom si Romaero

Stefan Paraschiv - A fost intre 2017 si 2020 presedinte al CA Romaero. Are o experienta de 15 ani in strategii de afaceri, leadership si managementul vanzarilor, pentru companii din tara si din strainatate. Absolvent de ASE, are studii perfectionate in strainatate.Mihnea Jida - avocat, membru al Baroului Bucuresti din 2012. Are studii si stagii de pregatire in strainatate - in Elvetia si la Paris. Absolvent al Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti.Razvan Andrei Terecoasa - experienta de peste 12 ani in domeniul bancar ( BCR , Eximbank, Bancpost, Citibank). Absolvent de ASE.Adrian Gabriel Dumitru - CFO Chimcomplex, CFO Alstom, CEO Electroputere. A studiat la ASE, si-a perfectionat studiile la Paris, cu un masterat (EMBA) la Conservatoire National des Arts et Metiers.Mihaela Urzica - director de strategie la OMV Petrom. Timp de 4 ani, a fost finance manager pentru OMV, in mai multe tari din Africa de nord. Anterior, a lucrat la Petrom si Toyota Romania ca manager de proiect, consultant, respectiv finance manager."Spirala lipsei de actiune se opreste aici. Am numit astazi un nou consiliu de administratie profesionist la Metrorex. Toti membrii au experienta de top management si sunt complet independenti fata de sindicat . Echipa are mandat clar si intreaga mea sustinere pentru eficientizarea si restructurarea companiei", a anuntat joi ministrul Transporturilor, Catalin Drula Corpul de control a finalizat raportul privind activitatea companiei Metrorex, care gestioneaza metroul bucurestean, si a concluzionat ca majorarea salariilor cu 18% de anul trecut, in plina pandemie, incalca prevederile legale, a anuntat ministrul Transporturilor, Catalin Drula, intr-o postare pe Facebook. Astfel, daca societatea controlata de minister vrea sa pastreze nivelul actual al salariilor, firma trebuie sa faca concedieri de personal, arata raportul citat de Drula.Mai mult, sporul de tunel, prevazut in contractul colectiv de munca, in cuantum de 20-40% din venitul de baza, este aplicat abuziv, conform Corpului de Control, pentru ca de el beneficiaza toti angajatii, nu doar cei care "lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase", mai arata sursa citata. Drula anunta ca va sesiza Curtea de Conturi pentru a determina valoarea prejudiciului si persoanele responsabile.