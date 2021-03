Ministrul Transporturilor, prima masura in dosarul Metrorex: Anularea ordinului ce facea obligatorie invitarea sindicatului la sedintele consiliului de administratie

Drula adauga ca "situatia in care a fost managementul de a lua decizii sub supraveghere nu se va mai intampla". "Sper ca acest moment sa reprezinte inceputul unei relatii normale: sindicatele si managementul nu trebuie sa fie adversari, ci parteneri onesti", sustine el."Prima masura recomandata de Corpul de Control in dosarul Metrorex a fost indeplinita. Am anulat ordinul din 2014, care facea obligatorie invitarea sindicatului la sedintele consiliului de administratie. Dupa numirea unui consiliu de administratie profesionist, ieri, astazi facem inca un pas pentru a scoate managementul companiei din buzunarul sindicatului", a afirmat Catalin Drula, vineri, intr-o postare pe Facebook El a explicat ca exista doua legi - 62/2011 si 467/2006 - care obliga managementul sa consulte si sa informeze sindicatele in situatii bine definite."Companiile vor proceda intocmai si vor avea un dialog social constructiv cu sindicatele. Dar situatia in care a fost managementul de a lua decizii sub supraveghere nu se va mai intampla. Sper ca acest moment sa reprezinte inceputul unei relatii normale: sindicatele si managementul nu trebuie sa fie adversari, ci parteneri onesti care sa lucreze pentru binele companiei pe termen lung. Binele companiei asigura binele angajatilor si invers, la fel", a conchis ministrul Transporturilor.Nivelul crescut al salariilor la Metrorex poate fi mentinut doar este redus personalul, sporul de metrou de 20-40% este aplicat abuziv tuturor angajatilor, firma sindicatului ocupa abuziv spatiile comerciale si le inchiriaza catre terti, iar toate spatiile comerciale construite dupa 2010 nu au avizul ISU pentru ca ingreuneaza accesul la hidranti sau aglomereaza cai de evacuare in caz de urgenta, sunt nereguli care, potrivit ministrului Transporturilor Catalin Drula, au fost constatate de Corpul de Control al ministerului. De asemenea, ministrul a anuntat ca va sesiza Curtea de Conturi in legatura cu sporurile, dar si numirea unui nou Consiliu de Administratie.Ministrul a anuntat ca a semnat documentul joi, iar la inceputul saptamanii viitoare, sinteza raportului de control va fi publicata pe site-ul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii."Negocierea dintre conducerea Metrorex si sindicat privind cresterea salariilor cu 18% putea sa nu aiba loc anul trecut si nu eram in situatia de acum. Legea 55/2020 spune limpede: contractele colective de munca se prelungesc automat pe perioada starii de alerta. Cu toate acestea, consiliul de administratie de atunci a dat mandat nelimitat de negociere unei comisii de 15 oameni din care 10 erau membri de sindicat. Raportul noteaza ca acestia nu aveau cum sa reprezinte obiectiv interesele companiei. In negociere nu au fost utilizate datele economice la zi ale companiei, ceea ce a permis manipularea de cifre in asa fel incat cresterea de salarii sa incapa scriptic in bugetul de venituri si cheltuieli.Iar prevederile legale au mai fost incalcate pentru ca orice crestere de salarii trebuie sa aiba sursa de bani stabilita si pentru anul viitor. La Metrorex au gasit o portita pentru 2020 si si-au spus ca, in 2021, vine statul sa acopere diferenta. Acest lucru nu se va intampla. Legea Bugetului de Stat spune clar ca o companie de stat, care a incheiat anul 2020 cu pierderi si/sau plati restante, nu poate acoperi in 2021 cresteri salariale de anul trecut", a afirmat ministrul, care avertizeaza ca, daca Metrorex nu va prezenta un buget pentru anul acesta cu cheltuielile salariale la nivelul bugetului aprobat in 2020, atunci acesta nu va fi avizat.Tot joi, Ministerul Transporturilor a numit un nou Consiliu de Administratie provizoriu la Metrorex: Stefan Paraschiv, fost presedinte al CA Romaero, Mihnea Jida (avocat), Razvan Andrei Terecoasa (absolvent de ASE), Adrian Gabriel Dumitru (director financiar la Chimcomplex) si Mihaela Urzica (director de strategie la OMV Petrom ).