Ministrul Drula anunta iminenta reziliere a contractului de executie a lotului Chetani - Campia Turzii din autostrada A3

"Din pacate, acest contract semnat cu 5 ani in urma cu vreun an de zile mai mult se taraie decat se lucreaza - firma respectiva are mari probleme financiare. Am cerut Companiei de Drumuri, doamnei director de acolo sa ia o decizie in cel mai scurt timp.Practic, saptamana aceasta - saptamana viitoare probabil ca acolo se va incheia printr-o reziliere si o relicitare a lucrarilor pe acel lot, pentru ca, practic, pe acel lot nu se mai lucreaza, fiind firma in dificultati financiare majore. Sunt lucrari de terminat, avem finantare pentru ele, gasim alt constructor care sa poata sa le exercite si finalizam acea lucrare", a spus Drula.In ceea ce priveste Pasajul de la Domnesti, unde contractul a fost castigat tot de Straco, lucrarilor vor continua, intrucat au fost preluate de subcontractor."Pasajul de la Domnesti - a fost cesionat acel contract aproape in intregime. Este o firma care are bonitate financiara si care lucreaza ca subcontractor si lucrarile vor continua", a dat asigurari ministrul.Lotul Chetani - Campia Turzii, cu o lungime de 15,6 kilometri, face parte din Autostrada Transilvania.