Ministrul Drula, la o intalnire cu liderii sindicatelor feroviare: Nu o sa vin la dumneavoastra si o sa va spun ca situatia este roz cand stiti si dumneavoastra ca nu e asa

Ministrul le-a transmis acestora ca nu vrea sa faca parte din categoria de ministri "care doar au promis si de fapt nu au ajutat sectorul feroviar"."Nu o sa vin la dumneavoastra si o sa va spun ca situatia este roz cand stiti si dumneavoastra ca nu e asa", a sustinut el. Reprezentantii Federatiei Miscare Comercial Vagoane au aratat ca s-a discutat si despre o initiativa de prorogare a aplicarii prevederilor Statutului personalului feroviar pana in martie 2022, sindicalistii subliind ca resping categoric aceasta initiativa.La intalnire au participat si reprezentantii managementului companiilor din calea ferata aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.Potrivit unui comunicat de presa transmis de Ministerul Transporturilor, liderii sindicali au prezentat conducerii ministerului principalele probleme cu care se confrunta salariatii din calea ferata, precum si solutiile prin a caror implementare considera posibila rezolvarea acestora. Discutiile s-au axat si pe creionarea bugetului si programelor investitionale ale companiilor feroviare."Am vrut ca prima intalnire sa o am cu dumneavoastra si pentru a transmite un semnal legat de importanta pe care o acord sectorului feroviar in mandatul meu. In mine aveti cel mai sincer partener de dialog deoarece nu vreau sa ma inscriu in acea categorie de ministri care doar au promis si de fapt nu au ajutat sectorul feroviar. Nu o sa vin la dumneavoastra si o sa va spun ca situatia este roz cand stiti si dumneavoastra ca nu e asa.Vreau sa avem un adevarat parteneriat bazat pe sinceritate si profesionalism pentru ca asa putem rezolva din problemele pe care le are calea ferata. Echipa mea de la Minister analizeaza posibilitatea implementarii unor solutii care sa fie vizibile pe termen scurt. Stiu foarte bine ca investitiile sunt extrem de importante si de aceea pot sa le spun tuturor ca este anul marilor investitii in calea ferata. De aceea va propun ca genul acesta de intalniri sa aiba un caracter periodic, fie ca ne vedem in aceasta formula sau cu secretarul de stat coordonator al domeniului feroviar", a declarat ministrul Catalin Drula.Discutiile vor continua si cu partenerii sociali care activeaza in celelalte domenii gestionate de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii.La randul lor, Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane au aratat ca, "desi intalnirea a fost programata intempestiv si a durat putin peste 30 de minute", au fost discutate "teme fierbinti", precum elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli, situatia CFR Marfa , implementarea Statutului personalului feroviar, achizitia de material rulant nou, investitii in infrastructura feroviara."Dupa o prezentare concisa a situatiei economice in care se afla societatile feroviare, situatie definita ca fiind "in criza", ministrul transporturilor a precizat ca s-au depus eforturi ca alocarile bugetare pe anul 2021 sa se situeze cel putin la nivelul anului 2020, cu posibilitate de suplimentare pentru sustinerea investitiilor in sectorul feroviar", au transmis sindicalistii.Potrivit sursei citate, ministrul Transporturilor a afirmat ca se doreste introducerea pe ordinea de zi in sedinta de Guvern a prorogarii aplicarii Statutului personalului feroviar pana in luna martie 2022, in vederea sustinerii locurilor de munca si a pregatirii temeinice a implementarii legii, fiind luata in considerare o crestere salariala ce va fi acordata pana la finele anului 2021 astfel incat sa diminueze efortul financiar la aplicarea coeficientilor de ierarhizare prevazuti in Statut."Referitor la informatiile din spatiul public privind programe de restructurare si reorganizare, pentru acest an ministrul transporturilor a precizat ca nu are in vedere programe de reorganizare cu afectarea resurselor umane, capitol deficitar in acest moment.Reprezentantii Federatiei Miscare Comercial Vagoane resping categoric initiativa de prorogare a prevederile Statutului personalului feroviar, solicitand in acest sens identificarea de solutii in vederea aplicarii legii", au precizat sindicalistii.