Ministrul Transporturilor: Scumpirea cartelei de metrou e o optiune, tariful nu a mai crescut de 5-6 ani

"Este o optiune (scumpirea cartelei de metrou anul acesta, n.r.), nu am avut aceasta discutie, astept sa se instaleze noua conducere, dar de 5-6 ani nu a mai crescut tariful. Pe partea de venituri se poate umbla (...), dar trebuie sa avem un pic grija, pentru ca suntem si intr-o perioada de pandemie in care oamenii oricum au oarecare teama de transportul in comun, dar exista o flexibilitate. In momentul in care de 5 ani tariful nu a mai fost majorat, numai daca ne uitam la inflatia din ultimii 5 ani, ar trebui macar o ajustare in zona asta. Ar putea sa ajute compania, nu va umple in intregime gaura, dar ar putea ajuta", a afirmat Catalin Drula, la Digi 24. Ministrul Transporturilor a aratat ca o majorare de 20% a tarifului ar aduce Metrorex venituri suplimentare de 50 de milioane de lei pe an, in conditiile in care doar pentru functionarea Magistralei 5 compania are nevoie de o subventie de 150 de milioane de lei anual."La o estimare, cifrele sunt aproximative, la o crestere de 20% pe zona tarifara , in medie, ca nu trebuie sa creasca la fel titlul de doua calatorii cu abonamentul, se pot aduce cred ca 50 de milioane in plus pe an, ceea ce ajuta, evident. (...) Nu exista varianta inchiderii M5.(...). Astea sunt niste bombite aruncate. (...) In momentul de fata, linia M5, cea aflata in operare, are costuri de 175 de milioane de lei pe an si aduce in venituri, estimat, 25 de milioane. Restul, cei 150 de milioane diferenta, vin din banii nostri de la bugetul national, banii aceia cu care ar trebui sa facem si autostrazi, si cai ferate, sa construim si in Moldova si in multe locuri", a precizat Drula.