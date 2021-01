Ministrul Transporturilor: "Venitul mediu in Metrorex este 10.000 de lei pe luna. Cand calatoriile cu metroul s-au prabusit, salariile au crescut"

Liderul sindicatului din Metrorex a reactionat, spunand ca ministrul nu este bine informat."Metrorex, din pacate, este intr-o situatie financiara si structurala, de cheltuieli, foarte dificila. Subventia pentru aceasta companie, cred ca acum cinci -sase ani era, din bugetul de stat, undeva la 250 de milioane de lei. Anul trecut s-au platit 687 de milioane de lei. Ca sa faceti o comparatie de marime, bugetul Ministerului Transporturilor, pe bani europeni - este 14 miliarde per ansamblu - dar pe bani europeni e undeva in zona 6-7 miliarde.Deci 10% sau mai mult din banii intregii tari, care sunt pentru toata reteaua, sa se duca catre subventionarea metroului din Bucuresti. Iar nevoile pentru anul 2021 sunt mai mari. Metrorex a cerut chiar 1,1 miliarde de lei. Numai salariile sau cheltuielile salariale pe 2021 sunt mai mari cu 200 de milioane de lei ca in 2020 ca urmare a masurilor luate anul trecut.A fost o crestere a Contractului colectiv de munca aprobata si inregistrata la Inspectoratul Teritorial de Munca cu 18%. Deci, in vremuri de pandemie in care calatoriile cu metroul s-au prabusit si, prin urmare veniturile companiei s-au prabusit, acolo conducerea si partenerul social au decis ca este o miscare inteleapta aceasta crestere de salarii", a declarat ministrul Transporturilor, Catalin Drula la Digi 24."Este o dublare a cat era acum trei-patru ani, prin 2017. Anul trecut s-au angajat 1300 de oameni la Metrorex, e adevarat ca 900 dintre ei sunt pentru capatul liniei M5. (...) In plus, mai sunt inca 300 de angajari, in total cifra cred ca de 1300 si ceva de angajari", a adaugat ministrul.Liderul de sindicat din Metrorex, Ion Radoi , a reactionat, sustinand ca ministrul nu este corect informat. El sustine, intr-o interventie telefonica la Digi 24,, ca "este vorba de un venit care poate sa apara in conditiile in care anumiti salariati lucreaza zi, noapte, sarbatori, sambata, duminica", el explicand ca angajatii Metrorex nu pot lucra online."Domnul ministru se pare ca nu este bine informat. Nu este (10.000 de lei - n.r.) Ar fi bine sa fie asa! Nu trebuie ca sa ne uitam ca unii obtin anumite venituri, nu e vorba doar de salariul tarifar.", a explicat Radoi.Intrebat care este venitul mediu al salariatilor din Metrorex, liderul de sindicat Ion Radoi admite ca a crescut salariul angajatilor din Metrorex, insa spune ca venitul mediu este sub 10.000 de lei."Nu cred ca depasesc 7.000 in niciun caz. Dar probabil ca domnul ministru a luat, stiu eu, poate salariul unui director, ca pana la urma e director de metrou . Il rog sa se informeze, sa nu mai iasa cu asemenea bombe", a adaugat sindicalistul.Acesta a explicat ca salariul tarifar al angajatilor Metrorex este in medie de 4000 de lei, la care se adauga sporuri de noapte, de sfarsit de saptamana, sporturi de sarbatori si altele.Radoi a raspuns si afirmatiilor cu privire la angajarea a 1300 de oameni noi anul trecut, el aratand ca vor fi angajati oameni noi, in conditiile in care peste 500 de oameni s-au pensionat din Metrorex anul in 2020."Oameni in plus au fost (angajati - n.r.) v-am sus, ca au iesit la pensie. Pai cu cine vreti sa tinem metroul in picioare? (...) Nu am angajat 1300, ne-ar trebui 1300. Nu stiu exact numarul, ca nu eu ii angajez", a explicat Ion Radoi.In privinta majorarilor salariale in perioada reducerii numarului de calatori , Radoi a justificat ca in luna septembrie a expirat contractul colectiv de munca si a fost renegociat.