Catalin Drula: Patru oferte pentru documentatia tehnica a autostrazii dintre Fagaras si Brasov

"Cu o lungime de 48 de kilometri, sectorul - parte din Autostrada Transilvania - a fost scos la licitatie pentru completarea studiului de fezabilitate si pentru elaborarea proiectului tehnic. Ani de zile a fost tinut la sertar acest proiect, iar momentul de azi marcheaza un progres important.Licitatia este una "pe model nou", in care CNAIR primeste la final intreaga documentatie tehnica, iar la momentul la care va fi organizata licitatia pentru construire, lucrarile vor putea incepe imediat, fara blocaje, cu toate exproprierile facute si fara surprize in teren.Mai mult, autostrada Fagaras - Brasov este prima care beneficiaza de reforma caietului de sarcini pentru licitatie", sustine Catalin Drula.Ministrul enumera si cateva dintre avantajele proiectului:✔️ termene realiste pentru realizarea activitatilor;✔️ corelarea obiectivelor nationale si europene cu cele locale prin implicarea autoritatilor locale ca stakeholderi in proiect;✔️ uniformizarea documentatiei tehnice, dar si a celei contractuale;✔️ plati intermediare definite corect si corelate cu graficul de realizare a proiectului."Nu voi obosi sa spun: pregatirea temeinica a unui proiect este singura cale de a ne asigura ca facem autostrazi in cel mai scurt timp posibil. Avem nevoie de infrastructura, dar nu ne permitem sa o facem de mantuiala", sustine Drula.